Mercato OL : Georges Mikautadze au PSG cet hiver ?

Susceptible d’attirer un attaquant en cas de départ de Randal Kolo Muani cet hiver, le PSG serait une destination idéale pour Georges Mikautadze, l’international géorgien de l’OL. Explications.

Mercato OL : Adil Rami veut voir Georges Mikautadze au PSG

Georges Mikautadze aborde ce début d’année 2025 comme il a terminé 2024. L’attaquant géorgien, sûr de ses forces et fort d’une confiance retrouvée, s’impose comme l’un des hommes forts de l’OL qui reçoit Montpellier ce samedi à 21 heures. Après des premières semaines timides, l’ancien avant-centre du FC Metz est monté en puissance pour terminer la première partie de saison avec 7 buts et 1 passe décisive en 21 matches.

Forcément, ses performances sont observées par d’autres clubs. Mais selon Adil Rami, s’il y a un club qui serait idéal pour Georges Mikautadze, c’est le Paris Saint-Germain. Alors que Randal Kolo Muani pourrait changer d’air durant ce mercato hivernal, l’ancien défenseur de l’OM estime que Luis Campos ferait une excellente affaire en offrant le Géorgien de 24 ans à Luis Enrique pour renforcer son secteur offensif.

« Est-ce que j’abuse si je vous dis que ce joueur a le niveau pour jouer dans les grands clubs européens, dans le top 10 européen ? Est-ce que vous allez dire dose ou pas ? Je vous promets, je vous jure, je vais encore plus abuser, je vous promets que ce mec-là, si vous estimez que Paris est top 10 ce que moi j’estime, même s’ils ont une campagne de Ligue des Champions de merde, je vous dis que ce mec-là joue au Paris Saint-Germain. C’est un vrai numéro 9. Il a 24-25 ans. C’est mon avis », a déclaré Adil Rami lors d’un live sur sa chaîne Twitch.

Pour le Champion du monde 2018, Mikautadze va tout casser dans un club comme le Paris SG avec des passeurs comme Joao Neves, Vitinha, Désiré Doué et autre Kang-In Lee.

« Maintenant, il y a Lewandowski au Barça, je vous promets que ce mec-là dans une équipe comme le Barça où le Real où il y a des mecs autour, des passeurs, qu’il va tout niquer. Si dans 2-3 ans, il va dans un grand club européen et qu’il défonce tout le monde, vous allez me dire quoi ? Vous allez me dire Adil t’es un génie. Aujourd’hui, il est à Lyon, sa progression est bien, dans une équipe comme le PSG, il a sa place », a ajouté Adil Rami. À voir si sa prémonition sur Georges Mikautadze se réalisera à l’avenir.