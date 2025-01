Mercato PSG : Le successeur de Nuno Mendes déniché au Barça ?

Mécontent de sa situation salariale, Nuno Mendes menace de quitter les rangs du PSG. Face à cette situation, le Paris SG pourrait piocher au Barça pour renforcer l’effectif de Luis Enrique dans les mois à venir.

Mercato PSG : Nuno Mendes menace de quitter le Paris SG

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Nuno Mendes refuse de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Comme l’explique le journaliste Florian Plettenberg, le latéral gauche de 22 ans souhaite étudier toutes les opportunités qui s’offrent à lui, après avoir été déçu par la proposition de prolongation qui lui a été faite par la direction parisienne.

Titulaire à son poste, le jeune international portugais fait partie des plus bas salaires du vestiaire parisien. Une situation qui contraste clairement avec son statut et que l’ancien défenseur du Sporting Portugal aimerait voir changer. Mais le Paris SG ne semble pas vouloir s’aligner sur ses exigences. Le spécialiste de Sky Sport confirme donc la volonté de Nuno Mendes d’aller voir ailleurs s’il n’obtient pas gain de cause.

Et en adoptant cette posture, le compatriote de Cristiano Ronaldo espère peut-être exercer une pression sur le PSG afin de tirer le meilleur parti de la situation et de négocier un contrat plus avantageux. Face à cette situation, le PSG commence déjà à regarder ailleurs pour remplacer éventuellement Nuno Mendes. L’oiseau rare pourrait débarquer en provenance du Barça.

Alejandro Balde, remplaçant potentiel de Nuno Mendes au Paris SG ?

Alors que plusieurs noms ont circulé pour succéder à Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain semble avoir une cible prioritaire : Alejandro Balde. Selon les informations de Relevo, le club de la capitale aurait ciblé le jeune Barcelonais en cas de départ de l’international portugais. Bien qu’aucune discussion n’ait encore été entamée, l’arrière gauche espagnol est considéré comme une cible potentielle pour le mercato estival 2025.

Sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2028, le joueur de 21 ans est un élément clé de l’équipe d’Hansi Flick. Cette saison 2024-2025, Alejandro Balde a disputé 22 matchs toutes compétitions confondues, dont 15 titularisations en 17 rencontres de Liga.

🚨 BREAKING: PSG are following Alejandro Balde for a potential summer move.



— @MatteMoretto pic.twitter.com/9e31ytY7pf — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 4, 2025

Recruter un pilier des Blaugrana s’annonce donc comme une tâche ardue pour le Paris Saint-Germain, d’autant plus que la valeur marchande du joueur, estimée à 50 millions d’euros par Transfermarkt, nécessiterait un investissement conséquent. Mais le club de Nasser Al-Khelaïfi a déjà montré qu’il ne lésine pas sur les moyens lorsqu’un joueur l’intéresse vraiment. Affaire à suivre donc…