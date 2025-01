Mercato PSG : Tottenham débarque à Paris, Kolo Muani s’en va ?

Le départ de Randal Kolo Muani du PSG se précise de plus en plus. Poussé vers la sortie, l’attaquant du PSG pourrait prendre la direction de la Premier League, précisément Tottenham. Explications.

Mercato PSG : Tottenham accélère pour Randal Kolo Muani

Pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani s’apprête à faire ses adieux au Paris Saint-Germain. Après l’AS Monaco et la Juventus Turin, c’est désormais au tour de Tottenham de pousser ses pions pour l’attaquant du PSG. Aux dernières nouvelles, le club anglais semble accélérer sérieusement ses démarches pour recruter l’international français.

D’après les informations de CaughtOffside, les Spurs seraient très intéressés par le joueur de 26 ans. Le président du club londonien, Daniel Levy, serait même en ce moment à Paris pour finaliser le transfert, selon le site spécialisé The Boy Hotspur.

« On m’a informé que Daniel Levy et Johan Lange sont actuellement en France pour négocier avec le PSG la signature de Randal Kolo Muani », a indiqué le média britannique. De son côté, l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort serait décidé à quitter Paris, où il n’est plus désiré.

Divorce consommé entre Kolo Muani et le Paris SG

L’absence de Randal Kolo Muani lors du Trophée des Champions remporté par le Paris Saint-Germain face à l’AS Monaco, dimanche après-midi, à Doha, confirme le divorce entre le club de la capitale et le joueur formé au FC Nantes. Le journaliste Ben Jacobs précise même que le natif de Bondy souhaite rejoindre les rangs des Spurs.

Cependant, d’autres cadors européens comme l’AC Milan, la Juventus Turin, Aston Villa et l’AS Monaco seraient également sur les traces de l’ancien partenaire de Kylian Mbappé. Le Paris SG pourrait se convaincre par une offre incluant un prêt de six mois assorti d’une option d’achat. Affaire à suivre…