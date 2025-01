ASSE : Saint-Etienne sous menace avant le choc contre le PSG

L’ASSE a parfaitement lancé son renouveau avec un succès éclatant 3-1 face au Stade de Reims. Mais alors que Saint-Etienne joue gros face au PSG le week-end prochain, Eirik Horneland aura quelques soucis à se faire.

ASSE : Trois joueurs de Saint-Etienne sous la menace d’une suspension

La belle victoire de l’ASSE face au Stade de Reims a été quelque peu ternie par un événement qui pourrait avoir des conséquences importantes lors des prochains matchs de la saison. En effet, Léo Pétrot, auteur d’une prestation solide, a écopé d’un carton jaune en fin de rencontre. Ce nouvel avertissement place le défenseur stéphanois sous la menace d’une suspension automatique.

Pétrot rejoint ainsi Benjamin Bouchouari et Lucas Stassin, déjà avertis à plusieurs reprises cette saison. Ces trois joueurs devront désormais redoubler de vigilance pour éviter un nouveau carton jaune et une suspension qui pourrait handicaper l’équipe. Défenseur polyvalent et auteur d’une belle performance face à Reims, Léo Pétrot devra faire attention lors des deux prochaines rencontres.

Quant à Benjamin Bouchouari, le milieu de terrain marocain, pilier de l’équipe, est sous la menace pour les quatre prochains matchs. De son côté, Lucas Stassin, qui semble avoir bien lancé la nouvelle ère de l’ASSE sous les ordres d’Eirik Horneland, devra lui aussi être vigilant lors des trois prochaines rencontres.

Un casse-tête pour Saint-Etienne et Horneland

Cette situation place Eirik Horneland dans une situation délicate. L’entraîneur norvégien devra mieux gérer son effectif pour éviter de perdre des éléments importants pour les prochaines rencontres. Ces suspensions potentielles représentent un véritable casse-tête pour Eirik Horneland qui doit redresser la barre à la tête d’une équipe en pleine lutte pour le maintien. Les prochains matchs de l’ASSE seront donc à suivre avec attention.