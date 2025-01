PSG – ASSE : Les choix forts de Luis Enrique et Horneland, les compos !

En clôture de la 17e journée de Ligue 1, l’ASSE se déplace sur le terrain du PSG ce dimanche à 20h45. À quelques heures de cette rencontre, les médias spéculent sur les compositions d’équipes de Luis Enrique et Eirik Horneland.

PSG – ASSE : Luis Enrique lance Gonçalo Ramos d’entrée

Pour son second match de l’année 2025 après sa victoire face à l’AS Monaco à l’occasion du Trophée des Champions, le PSG reçoit l’AS Saint-Étienne ce soir en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Pour ce match contre le 16e du championnat, Luis Enrique fera sans son capitaine Marquinhos, touché à l’adducteur.

Luis Enrique devra également composer sans le jeune Ibrahim Mbaye, qui « souffre d’une entorse de la cheville gauche. Il sera indisponible plusieurs semaines », selon le point médical publié par le club de la capitale, samedi. Alors que le 16e de finale de Coupe de France contre Espaly, mercredi soir, pourrait être l’occasion de faire tourner, le technicien espagnol des Rouge et Bleu devrait se présenter avec un onze très solide ce soir pour le premier match à domicile de l’année 2025.

En l’absence de Marquinhos, le staff pourrait donc aligner d’entrée Lucas Hernandez aux côtés de Willian Pacho en défense centrale. Pour compléter la défense du Paris SG, Gianluigi Donnarumma est pressenti dans les buts, protégé dans les couloirs par Nuno Mendes (à gauche) et Achraf Hakimi (à droite). L’international marocain devrait également hériter du brassard de capitaine.

Au milieu de terrain, c’est le trio Neves, Vitinha et Zaïre-Emery qui devrait débuter au Parc des Princes face à l’ASSE. Si Désiré Doué et Ousmane Dembélé sont annoncés titulaires en attaque, le journaliste Romain Collet-Gaudin assure que Gonçalo Ramos sera titulaire en pointe, ce qui n’est plus arrivé depuis le 6 décembre dernier à Auxerre.

Zuriko Davitachvili de retour dans le onze de l’ASSE

Pour son premier véritable test en Ligue 1, Eirik Horneland va tenter de piéger le PSG sur ses installions ce soir. Après une première réussie sur le banc de l’ASSE il y a huit jours contre le Stade de Reims (3-1), l’entraîneur norvégien pourrait compter sur Zuriko Davitachvili pour ce choc au Parc des Princes.

Forfait de dernière minute le week-end dernier, en raison d’une forte fièvre, l’ailier géorgien de 23 ans effectue son retour dans le onze de départ des Verts. Si Horneland peut également compter sur le retour du défenseur Yunis Abdelhamid, après sa suspension, et du milieu Mathis Amougou, remis de sa blessure au genou, le successeur d’Olivier Dall’Oglio doit cependant composer avec de nombreuses absences. En effet, Ibrahima Wadji, Thomas Monconduit et Ayman Aiki sont forfaits. Aïmen Moueffek, malade, est incertain.

La compo probable du Paris SG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Mendes, Pacho, Hernandez, Hakimi (cap.)

Milieux : Neves, Vitinha, Zaïre-Emery

Attaque : Doué, Ramos, Dembélé

L’équipe possible de l’ASSE

Gardien : Larsonneur (cap)

Défenseurs : Appiah, Batubinsika, Nadé, Pétrot

Milieux : Mouton, Ekwah, Bouchouari

Attaque : Boakye, Stassin, Davitashvili.