Stade de Reims : Luka Elsner endosse la responsabilité de la défaite contre l’OGC Nice

Le Stade de Reims enregistre une deuxième défaite consécutive depuis la reprise du championnat. Ce week-end, les hommes de Luka Elsner se sont inclinés (2-4) face à l’OGC Nice, à domicile. Après la rencontre, le technicien slovène de 42 ans s’est désigné comme l’unique responsable de cette nouvelle déconvenue.

Une analyse lucide malgré la défaite

Le Stade de Reims n’a pas manqué d’engagement dans les duels. Les joueurs ont tenté de tenir tête à une équipe niçoise efficace, mais les efforts des Aiglons ont fini par faire la différence. Malgré la lourde défaite (2-4), Luka Elsner a salué l’attitude combative de ses joueurs. Lors de son analyse d’après-match, il a insisté sur l’énergie déployée par son équipe :

« On avait à cœur de mettre beaucoup d’énergie et je pense que l’énergie y était. Je n’ai pas vu des garçons abdiquer, j’ai vu des garçons combatifs. On a commis pas mal d’erreurs par volonté aussi, je pense, de bien faire. On a ouvert notre but à de nombreuses reprises, mais on a eu par séquences du répondant. L’énergie n’a pas suffi, mais c’est la seule voie pour retrouver à un moment donné de la réussite, et un match qui bascule dans le bon sens pour nous », a-t-il déclaré.

Un penalty controversé

L’un des moments marquants de la rencontre a été le penalty concédé par le Stade de Reims à la 44e minute, qui a permis à Nice de doubler la mise. Luka Elsner n’a pas caché son incompréhension face à cette décision arbitrale :

« Sur le moment, il y a une forte incompréhension. Quand on revoit les images, il y a effectivement contact entre les deux jambes. Le ballon sort en corner, et la volonté de notre joueur était de dégager le ballon. Laborde joue bien le coup en se mettant en opposition avec son pied devant, tout en sachant qu’il n’y avait absolument aucune possibilité de faire quoi que ce soit avec le ballon. Je trouve que c’est une zone grise difficile à juger, mais sur le moment, l’incompréhension était totale. »

Avec deux défaites consécutives pour débuter l’année 2025, le Stade de Reims termine la première moitié de sa saison sur une mauvaise note. Face au Havre AC, lors de la prochaine journée, les Rémois devront impérativement décrocher une victoire pour éviter de s’enfoncer davantage au classement de Ligue 1.