Mercato : Le PSG tient une solution pour le prêt de Kolo Muani à la Juve

Avec six joueurs déjà prêtés cette saison, le PSG est dans l’incapacité de prêter d’autres joueurs de son effectif. Ce qui bloque le départ de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin. Mais le club de la capitale tente de trouver une solution pour valider l’opération.

Mercato PSG : L’incroyable imbroglio du dossier Randal Kolo Muani

Alors que le Paris Saint-Germain a fait signer son contrat à Khvicha Kvaratskhelia hier soir, il ne peut pas, en l’état, prêter son attaquant Randal Kolo Muani à la Juventus Turin en raison d’un quota de prêts à l’étranger atteint. En effet, après avoir cédé provisoirement Xavi Simons (Leipzig), Carlos Soler (West Ham), Juan Bernat (Villarreal), Renato Sanches (Benfica), Cher Ndour (Besiktas) et Nordi Mukiele (Leverkusen), le champion de France en titre a effectivement atteint son quota de six joueurs prêtés à l’étranger.

D’après L’Équipe, la Juventus Turin, dont l’entraîneur Thiago Motta voulait utiliser Kolo Muani le plus rapidement possible, est évidemment furieuse de cette erreur grossière du PSG et en veut particulièrement à Pasquale Sensibile, le responsable des joueurs prêtés des Rouge et Bleu, qui semble ne pas être au courant du règlement. Mais du côté de la capitale française, l’on assure pouvoir trouver une solution dans les plus brefs délais.

Cher Ndour pour débloquer le prêt de Kolo Muani à la Juve ?

Dans son édition du jour, le quotidien Le Parisien confirme que le Paris SG a effectivement trouvé la solution pour homologuer le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin. Le média régional explique notamment que Luis Campos et ses services s’activent en ce moment pour boucler le transfert définitif de Cher Ndour avec un club italien.

Mercato PSG : et si Cher Ndour était transféré cet hiver pour débloquer le prêt de Kolo Muani à la Juve ?

« Cher Ndour, comme l’indique L’Équipe, suscite l’intérêt d’un club italien qui pourrait bien débloquer la situation même si rien n’était encore fait, tard, vendredi soir. Selon plusieurs sources de l’autre côté des Alpes, le club intéressé pourrait être Bologne, 8e de Serie A, que l’on sait très attentif au marché français depuis plusieurs mois », assure le journal francilien. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Paris SG, l’international espoir italien est évalué à 4 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.