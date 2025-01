Mercato PSG : Après Kvaratskhelia, le Paris SG proche d’un exploit en Bundesliga ?

Après avoir officialisé la signature de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG, qui n’en a pas encore terminé avec le mercato hivernal, pousserait désormais ses pions pour déloger un titulaire indiscutable en Bundesliga. Luis Campos, le conseiller sportif du Paris SG, s’active dans ce sens.

PSG Mercato : Après Kvaratskhelia, le Paris SG vise un défenseur central

Six mois après avoir échoué de convaincre Aurélio De Laurentiis, le Paris Saint-Germain est parvenu à arracher Khvicha Kvaratskhelia au SSC Naples contre un chèque de 80 millions d’euros, bonus compris. Première recrue hivernale des Rouge et Bleu, le talentueux ailier géorgien de 23 ans a signé un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2029, en faveur du club de la capitale, qui ne compte pas s’arrêter là durant ce mercato.

Alors que l’effectif actuel offre peu de garanties au plus haut niveau derrière la paire Marquinhos – Pacho, les dirigeants du PSG souhaitent mettre la main sur un calibre dans ce secteur de jeu. Et selon PSG Inside Actus, un joueur semble faire l’unanimité au sein de la direction et du staff parisien : Edmond Tapsoba, le solide défenseur central du Bayer Leverkusen, qui ne compte pas brader son joueur.

Le Paris SG prêt à lâcher 50M€ pour Edmond Tapsoba ?

En effet, le portail spécialisé explique que Luis Enrique a validé la piste menant à l’international burkinabé en vue d’un transfert au PSG cet hiver. « Doté d’une excellente lecture du jeu, d’une relance soignée et d’une solidité physique impressionnante », Edmond Tapsoba possède le profil idéal pour se fondre facilement dans le jeu mis en place par le technicien espagnol.

🚨Exclusivité @PSGInside_Actu



𝐋𝐞 𝐏𝐒𝐆 𝐬'𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐚̀ 𝐄𝐝𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐓𝐚𝐩𝐬𝐨𝐛𝐚 : 𝐔𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐞 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐝𝐞́𝐟𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐜𝐞𝐭 𝐡𝐢𝐯𝐞𝐫.



Le Paris Saint-Germain prépare activement son mercato hivernal, et… https://t.co/7dFLG6o8es pic.twitter.com/TQd59OdH4Z — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) January 17, 2025

Cependant, rien n’est encore joué dans ce dossier puisque le joueur de 25 ans s’interroge sur son temps de jeu à Paris, notamment avec la concurrence des titulaires habituels, lui qui joue chaque semaine sous les ordres de Xabi Alonzo au sein du onze de départ du Bayer Leverkusen.

De plus, le champion de Bundesliga en titre ne compte pas brader Edmond Tapsoba et réclamerait au moins 50 millions d’euros pour le laisser partir. Une somme conséquente pour le Paris SG, qui se trouve toujours sous la surveillance du fair-play financier, à en croire PSG Inside Actus.