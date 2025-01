Le Montpellier HSC, souvent perçu comme un club en difficulté cette saison, a réalisé un exploit remarquable le week-end dernier en battant l’AS Monaco. Invité sur le plateau de l’émission After Foot de RMC Sport, Lionel Charbonnier n’a pas hésité à saluer l’état d’esprit collectif des joueurs montpelliérains.

Une victoire qui révèle l’état d’esprit du Montpellier HSC

Au stade de la Mosson, l’équipe montpelliéraine a démontré, une fois de plus, son caractère unique. Après avoir surpris des équipes comme l’OGC Nice, le LOSC Lille et le Stade Brestois, le MHSC a imposé sa loi face à l’AS Monaco. Les Monégasques n’ont pas résisté à la pression montpelliéraine, s’inclinant sur un score de 2-1.

Pour Lionel Charbonnier, qui a suivi la rencontre de près, cette victoire reflète un mélange d’efficacité et de cohésion d’équipe :

« Il y a eu de la cohésion, de l’abnégation parce qu’ils ne veulent pas accepter. J’ai les mots de Jean-Louis Gasset qui résonnent : Ce soir, on n’a pas vu jouer le dernier de Ligue 1. Cela fait longtemps qu’il le dit, et ce soir, enfin, cela arrive. Ils prenaient toujours un but dans les dernières minutes, cela se passait mal. Ils n’acceptent pas tout ce qui leur est arrivé. J’ai beaucoup aimé le visage des Montpelliérains. »

Montpellier HSC : Lionel Charbonnier salue le collectif des Pailladins face à l'OL 3

Une victoire qui pourrait relancer la saison

Malgré cette victoire précieuse, le Montpellier HSC reste dans la zone rouge au classement de la Ligue 1. Toutefois, selon Lionel Charbonnier, battre une équipe comme l’AS Monaco pourrait être un véritable tournant dans la saison des hommes de Jean-Louis Gasset :

« Cela peut faire tourner la roue dans l’autre sens et leur donner une grosse confiance. Oui, tu bats des Monégasques qui sont un peu moribonds, mais tu ne bats pas l’avant-dernier. Tu bats le troisième de Ligue 1, avec un effectif. Cela donne de la confiance quand tu as une victoire comme celle-là et que tu es dernier. »

Le MHSC doit maintenant confirmer cette dynamique lors de son prochain match contre le Toulouse FC. Ce déplacement crucial exigera une solidité mentale et une cohésion intacte pour espérer continuer à progresser et viser le maintien.