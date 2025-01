PSG Mercato: Après Kvaratskhelia, le Paris SG prépare une surprise

Après l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia et les départs de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, le mercato hivernal du PSG pourrait se refermer sur une surprise en attaque. Les dirigeants du Paris SG restent à l’affût sur le marché des transferts dans ce sens.

PSG : Une fin de mercato surprenante pour le Paris SG ?

Alors qu’il s’apprête à prêter Milan Skriniar à Fenerbahçe, le PSG pourrait finalement ne pas recruter de défenseur central droitier d’ici la fin du mercato hivernal et privilégier un renfort dans un autre secteur. Le PSG a déjà investi 70 millions d’euros, hors bonus, sur Khvicha Kvaratskhelia, qui vient pour évoluer sur l’aile gauche, mais aussi potentiellement dans l’axe, puisque Luis Enrique a souligné cette semaine en conférence de presse que l’international géorgien avait déjà évolué à plusieurs reprises dans cette position en sélection.

Le plan initial du Paris SG était de recruter un ailier gauche cet hiver ainsi qu’un défenseur central droitier pour compenser le départ de Skriniar et anticiper l’après-Marquinhos. Si, selon certaines sources, comme l’Insider Djamel, Luis Enrique souhaiterait toujours que ses dirigeants attirent un défenseur central d’ici la fin du mercato d’hiver, L’Équipe nuance cette information.

Un attaquant plutôt qu’un défenseur central d’ici la fin du mercato hivernal ?

Ces derniers jours, Luis Campos laisserait entendre à certains de ses interlocuteurs qu’il privilégierait le recrutement d’un autre élément offensif d’ici le 3 février et la fermeture du marché des transferts de janvier. Cette piste est sans doute liée au possible départ de Marco Asensio, dont le temps de jeu a considérablement diminué depuis deux mois, et au fait que Kang-In Lee soit parfois utilisé au milieu de terrain par Luis Enrique.

Le quotidien sportif croit donc savoir que Luis Campos ne travaillerait plus sur le recrutement d’un défenseur central droitier ces derniers jours. Pour la succession de Marquinhos, le Paris SG ne souhaite sans doute pas se précipiter et recruter un second, voire un troisième choix. Luis Campos préfère donc attendre l’été prochain pour concrétiser ce dossier.

Toujours d’après L’Équipe, le PSG et son conseiller sportif Luis Campos resteraient attentifs à toute opportunité de marché pour se renforcer. Campos aurait confié à certaines personnes qu’il pourrait encore recruter, après l’arrivée de l’ancien joueur de Naples, Khvicha Kvaratskhelia, dans le secteur offensif, si une bonne occasion se présentait.