Le PSG est très actif sur ce mercato estival. Après avoir bouclé le départ de Mauro Icardi, Luis Campos serait sur le point de finaliser un autre transfert.

Mercato PSG : Le transfert de El Chadaille Bitshiabu à Leipzig bouclé à 99%

Conscient que son temps de jeu va drastiquement s’effondrer avec les arrivées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez, El Chadaille Bitshiabu a décidé de quitter les rangs du Paris Saint-Germain, à un an de la fin de son contrat. À 18 ans, le défenseur central devrait rejoindre la Bundesliga, et plus précisément le RB Leipzig. Ce jeudi, Fabrizio Romano assure que le club allemand se rapproche d’un accord avec le PSG pour recruter El Chadaille Bitshiabu. Après avoir obtenu l’accord du joueur, l’ancien club de Christopher Nkunku aurait quasiment bouclé le deal avec Luis Campos à 99%.

Une information confirmée par le journaliste Loïc Tanzi de L’Équipe, qui écrit sur Twitter que « comme annoncé par Fabrizio Romano, El Chadaille Bitshiabu est tout proche de Leipzig. Le PSG souhaitait prolonger et prêter le défenseur central qui préfère partir à un an de la fin de son contrat. » Après les négociations avancées avec les dirigeants de Galatasaray pour l’attaquant Mauro Icardi pour environ 10 millions d'euros et le milieu de terrain Leandro Paredes contre un chèque de 6 millions d'euros, le Paris SG devrait recevoir un peu plus de 15 millions d'euros, plus quelques bonus, pour le transfert de El Chadaille Bitshiabu.

Une belle opération pour le club de la capitale, qui devrait également accélérer sur d’autres dossiers concernant les indésirables dans les prochains jours. Mardi, Fotomaç assure que le Fenerbahçe a formulé une offre de 4 millions d’euros au PSG pour Abdou Diallo dans l’idée de remplacer Attila Szalai (25 ans), évoqué sur le départ. Georginio Wijnaldum, Keylor Navas, Lawyin Kurzawa et Julian Draxler devraient eux aussi quitter le club de la capitale française d’ici la fin du mercato estival.