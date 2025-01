Mercato RC Lens : Will Still annonce une arrivée imminente et réclame des renforts offensifs

Will Still espère toujours des renforts au RC Lens avant la fin de ce mercato d’hiver. L’entraîneur du club sang et or, qui a confirmé l’arrivée imminente d’un défenseur central, ne s’est pas empêché de passer un message à ses dirigeants.

Mercato RC Lens : Will Still lâche une annonce sur une nouvelle recrue

Le RC Lens continue de se renforcer en ce mercato d’hiver. Après l’arrivée de Mathew Ryan dans les cages pour remplacer Brice Samba, les Sang et Or s’apprêtent à accueillir un nouveau défenseur central. Il devrait compenser le départ de Abdukodir Khusanov qui a signé au profit de Manchester City. C’est Will Still qui l’a confirmé en conférence de presse ce vendredi.

L’entraîneur du RCL n’a pas caché son impatience de voir débarquer un renfort défensif dans son effectif. « On attend un central. S’il signe dans les prochaines heures ou prochains jours, c’est tant mieux », a lâché Will Still. Si le nom de Juma Bah n’a pas été officiellement communiqué, les rumeurs envoyant le défenseur au stade Bollaert-Delelis se sont intensifiées ces derniers jours. Sa visite médicale serait même déjà programmée.

Un mercato ambitieux dans un contexte budgétaire contraint au RCL

Mais les Sang et Or ne comptent pas s’arrêter là. L’entraîneur lensois a également évoqué la nécessité de renforcer le secteur offensif : « Maintenant, j’espère qu’il y aura des éléments offensifs prochainement. Il faut être intelligent et réfléchi dans les transferts », a ajouté Will Still. Les noms de Cyriaque Irié (Troyes) et de Sontje Hansen (Nimegue) circulent avec insistance du côté de la Gaillette.

Malgré les ambitions affichées, Will Still reste lucide quant aux moyens financiers du club : « On n’a pas 50 millions, ni même 10 millions à claquer sur un joueur. Il faut être réaliste dans ce qu’on veut faire, mais en restant ambitieux », a-t-il déclaré. Le RC Lens devra donc faire preuve d’inventivité pour renforcer son effectif sans pour autant mettre en péril sa santé financière.