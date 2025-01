Stade Rennais : Jorge Sampaoli sous pression à Rennes !

Le technicien du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, pourrait faire les frais des mauvais résultats du club en Ligue 1. L’Argentin serait désormais sous pression à Rennes.

Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli menacé au SRFC ?

La série noire du Stade Rennais se poursuit en Ligue 1. Malgré le limogeage de Julien Stéphan et l’arrivée du nouvel entraîneur Jorge Sampaoli, rien ne va au SRFC cette saison. Le club breton vient d’enchaîner cinq défaites consécutives et pointe à la 16e place au classement en championnat de France, tout proche de la zone rouge.

Malgré un bon mercato estival et l’arrivée de nouvelles recrues cet hiver, le SRFC n’arrive pas encore à enchaîner de bons résultats et viser une qualification pour une compétition européenne à la fin de cette campagne. Si Jorge Sampaoli ne trouve pas les armes nécessaires pour renverser la tendance, il pourrait ne pas durer en Bretagne.

Les dirigeants du Stade Rennais commencent à douter de ses capacités à éviter la relégation de l’équipe. Après la nouvelle défaite face à l’AS Monaco (3-2) samedi dernier, le milieu de terrain ivoirien Seko Fofana a même critiqué les choix de son coach Jorge Sampaoli.

« C’est sûr que si j’avais été coach, il y a certains choix qui auraient peut-être été différents. Mais le coach a des idées et fait aussi avec les joueurs qu’il a. On a essayé des choses cette semaine, certaines ont marché, d’autres moins. Quand on entame le match, on a confiance, on fait en sorte que les choses se passent bien. On suit les consignes du coach », a expliqué la nouvelle recrue hivernale.

Jorge Sampaoli devra donc secouer ses hommes pour rafler des points pendant cette seconde partie de la saison afin de sauver son fauteuil. Selon les informations de L’Équipe, il y a aussi des tensions entre l’entraîneur argentin et le directeur sportif du SRFC, Frédéric Massara. Les deux hommes ne s’entendent pas sur les profils de joueurs à recruter pendant ce mercato hivernal pour renforcer l’effectif du Stade Rennais.