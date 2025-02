LOSC – ASSE : La compo officielle de Saint-Etienne face à Lille, avec un Irvin Cardona très attendu

L’ASSE se déplace sur la pelouse du LOSC ce samedi à 21h05 pour un duel crucial en Ligue 1. Une rencontre marquée par le retour très attendu d’Irvin Cardona, titularisé d’entrée, et plusieurs absences notables côté stéphanois.

LOSC – ASSE : Irvin Cardona, la grande attraction du onze de Saint-Etienne

Pour ce choc face à Lille, l’ASSE mise sur sa recrue hivernale, Irvin Cardona, titularisé pour la première fois depuis son retour sous le maillot vert. Très attendu par les supporters, l’ancien joueur de Brest aura la lourde tâche de dynamiser l’attaque stéphanoise, aux côtés de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Ce trio offensif devra se montrer décisif face à une défense lilloise solide.

Privé de plusieurs cadres, dont Thomas Monconduit, Aïmen Moueffek et Ibrahima Wadji, l’entraîneur de l’ASSE a dû ajuster son milieu de terrain. Pierre Ekwah occupe le rôle de sentinelle, soutenu par Benjamin Bouchouari, de retour de suspension, et Louis Mouton, rétabli malgré une grippe cette semaine. Ce trio aura la mission de contenir l’entrejeu lillois, particulièrement en forme après leur large victoire en Ligue des Champions.

Une défense stable de Saint-Etienne pour résister aux assauts lillois

En défense, pas de surprise. Gautier Larsonneur garde les cages et porte le brassard de capitaine. Il sera protégé par la charnière centrale composée de Mickaël Nadé et Dylan Batubinsika. Dennis Appiah occupe le flanc droit, tandis que Léo Pétrot est aligné à gauche. Une organisation défensive qui devra se montrer solide face à Jonathan David et ses coéquipiers.

Les compositions officielles de LOSC – ASSE :

https://twitter.com/ASSEofficiel/status/1885766326821564554?t=aYpWw-gfKbLnHOKr1QxoIg&s=19

LOSC : Chevalier – Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson – André Gomes, Mukau – Haraldsson, Angel Gomes, Cabella – David (cap.).

ASSE : Larsonneur (cap.) – Appiah, Batubinsika, Nadé, Pétrot – Mouton, Ekwah, Bouchouari – Cardona, Stassin, Davitashvili.