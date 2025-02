Grande nouvelle à l’ASSE : Une rentrée d’argent inattendue grâce au mercato !

Reléguée en Ligue deux ans, l’ASSE avait dû faire un énorme sacrifice en se séparant de plusieurs jeunes talents afin d’équilibrer ses finances. Un choix fort que le club stéphanois qui porte aujourd’hui ses fruits sur ce mercato hivernal.

L’ASSE sur le point de réaliser une double bonne affaire grâce au mercato ?

Le mercato d’hiver devrait fermer ses portes ce lundi à minuit avec quelques bonnes nouvelles pour les supporters de l’ASSE. Alors que l’arrivée du Norvégien Eirik Horneland sur le banc a redonné des couleurs aux Verts sur le terrain, une rentrée d’argent inattendue est sur le point de se concrétiser. En effet, le transfert de Zaydou Youssouf du FC Famalicão (Portugal) au club saoudien d’Al Fateh pour 6 millions d’euros aura des répercussions positives sur l’ASSE.

Acheté aux Girondins de Bordeaux en 2019 pour 2 millions d’euros, Zaydou Youssouf a quitté l’AS Saint-Étienne à l’été 2022, lors de la relégation en Ligue 2. À l’époque, les dirigeants du club ligérien, qui étaient dans l’obligation de faire des économies, avaient cédé le milieu de terrain contre un chèque de 1 million d’euros, dont 40% étaient reversés à Bordeaux.

Lésée il y a deux et demi, l’AS Saint-Étienne va finalement retrouver le sourire cet hiver. En effet, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient négocié et obtenu un pourcentage à la revente dans le dossier Zaydou Youssouf. Si le montant qui sera reversé à la formation stéphanoise n’est pas encore connu, le transfert de Youssouf va rapporter un joli chèque dans le Forez.

Mieux, l’actuel 16e de Ligue 1 pourrait également recevoir une bonne nouvelle ce lundi avant minuit. Formé à Saint-Étienne, Lucas Gourna, sous contrat au RB Leipzig jusqu’en juin 2027, pourrait rejoindre un autre club dans les prochaines heures. Estimé à 8 millions d’euros, le milieu défensif de 21 ans pourrait donc rapporter aux Verts, qui disposent d’un pourcentage à la revente dans son dossier. Affaire à suivre !