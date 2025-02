Dans les derniers jours du mercato hivernal, le Montpellier HSC a officialisé la signature d’Andy Delort pour compenser le départ d’Akor Adams. Un retour qui a enchanté les supporters, convaincus que l’international algérien pourra aider le club à se maintenir. Pourtant, Zoumana Camara tempère cet enthousiasme, estimant que Delort, à lui seul, ne suffira pas pour assurer le maintien du MHSC.

Zoumana Camara : « Andy Delort ne pourra pas tout faire seul »

Le retour d’Andy Delort au MHSC est perçu comme une recrue majeure par les supporters héraultais, qui voient en lui un sauveur capable de sortir le club de la zone rouge. Cependant, le week-end dernier, Montpellier s’est incliné face au RC Lens (0-2), malgré la présence de l’ancien attaquant du FC Nantes dans le onze de départ. Pour Zoumana Camara, si Delort est un attaquant expérimenté et efficace, il ne pourra pas faire de miracles sans soutien :

« Il vient aider une équipe en difficulté. Il arrive peut-être avec cette fraîcheur mentale, sans subir le poids qui pèse sur le reste du groupe. Il apporte énormément d’envie. Montpellier cherchait un buteur, et c’est ce qu’il va essayer d’apporter. Il a toujours su marquer, et quand on sait le faire, peu importe l’âge. »

Montpellier HSC : Zoumana Camara met en garde sur l'impact d'Andy Delort 3

Toutefois, le MHSC ne pourra pas s’en remettre uniquement à Delort. Zoumana Camara met en garde les dirigeants et le staff : pour réussir, l’équipe entière devra élever son niveau de jeu afin d’accompagner efficacement son nouvel attaquant.

« Il faut être prêt physiquement pour être performant. S’il ne l’est pas encore totalement, il devra enchaîner les matchs pour retrouver le rythme. Il est déjà bien affûté, mais il ne pourra pas marquer seul. Il a besoin de ses coéquipiers, d’être bien servi. Avec le bon collectif autour de lui, il marquera des buts », a expliqué l’ancien défenseur du PSG au micro de DAZN. Le message est clair : Montpellier ne pourra pas compter uniquement sur Delort pour éviter la relégation.