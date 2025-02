ASSE-SRFC : Habib Beye redoute une arme secrète de Saint-Etienne avant le Stade Rennais

Nouvel entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye se méfie clairement de l’ASSE, le prochain adversaire du club breton, samedi (21h05). Et il a de bonnes raisons, comme il l’a indiqué en conférence de presse d’avant-match.

Habib Beye ramène la sérénité au Stade Rennais avant l’ASSE

Habib Beye dirigera son deuxième match sur le banc du Stade Rennais face à l’ASSE, au stade Geoffroy-Guichard, samedi soir, lors de la 21e journée de Ligue 1. Il arrive à Saint-Étienne auréolé d’une victoire sur le RC Strasbourg (1-0), lors de son premier match avec Rennes.

Une équipe rennaise qui restait sur une série de cinq défaites consécutives sous les ordres de Jorge Sampaoli, finalement limogé.

ASSE-SRFC : Beye redoute le contre-pressing d’Eirik Horneland

Malgré la confiance revenue au sein du vestiaire du SRFC et les recrues arrivées en renfort en toute fin du mercato d’hiver, Habib Beye se méfie des Verts. Il redoute le nouveau style de jeu imprimé par Eirik Horneland, le successeur d’Olivier Dall’Oglio.

« L’ASSE était dernière en termes de contre-pressing, mais depuis qu’Eirik Horneland est arrivé à Saint-Étienne… cette équipe est aujourd’hui dans le top 5 de Ligue 1 sur cet aspect », a-t-il fait remarquer.

« Les Verts ont une faculté à verticaliser à la récupération du ballon avec une grande densité à l’intérieur. Et ils sont capables de mettre un contre-pressing à la perte parce qu’ils ont une grande densité, qu’ils peuvent vous exposer avec des profils qui, devant, sont des profils très impactants, rapides et qui peuvent vous mettre en difficulté. Donc, je trouve que l’identité est quand même marquée. Pour moi, elle ne se résume pas au résultat. Elle se résume, en fait, à la continuité qu’ils sont capables d’avoir en termes de performance », a expliqué le technicien franco-sénégalais ensuite.

Parlant de résultats, le bilan du nouveau coach de l’ASSE est d’une victoire, deux matchs nuls et deux défaites. Concernant les renforts du Stade Rennais FC, ce sont : Lilian Brassier, Kazeem Olaigbe, Mousa Tamari, Kyogo Furuhashi, Anthony Rouault, tous recrutés dans les derniers jours du mercato, en plus de Brice Samba et Seko Fofana arrivés plus tôt.