ASSE Mercato : Tirs à boulets rouges sur la direction de l’AS Saint-Etienne !

L’ASSE n’a pas répondu aux attentes de ses supporters lors du mercato hivernal. Le recrutement décevant de la direction du club est critiqué par Walid Acherchour, qui s’interroge sur la capacité de l’entraîneur à mettre en place son style de jeu avec l’équipe actuelle.

Mercato surprenant de l’ASSE : Bernauer arrive blessé, Cardona n’est pas en forme !

L’ASSE n’a recruté que deux joueurs cet hiver : un attaquant, Irvin Cardona, et un défenseur central, Maxime Bernauer. L’équipe stéphanoise avait pourtant besoin d’un renfort dans chaque compartiment de jeu, au minimum. Un arrière latéral pour renforcer le poste d’Yvann Maçon et un milieu de terrain pour remplacer Mathis Amougou étaient espérés, mais toutes les pistes stéphanoises se sont envolées.

Le premier match post-mercato de l’AS Saint-Etienne s’est soldé par une défaite à domicile face au Stade Rennais (0-2). Arrivé du Dinamo Zagreb en traînant une blessure, Maxime Bernauer n’était pas convoqué pour cette rencontre de la 21e journée de Ligue 1.

Quant à Irvin Cardona, il a débuté la rencontre face au SRFC sur le banc de touche, alors qu’il avait été titularisé lors de la défaite contre le LOSC à Lille (4-1). Il faut rappeler que l’attaquant français est arrivé de l’Espanyol Barcelone où il avait peu de temps de jeu. Il ne semble en méforme.

Acherchour déçu du recrutement de l’ASSE : « Je m’attendais à un mercato beaucoup plus agressif »

Analysant le mercato hivernal de l’ASSE, Walid Acherchour estime que le président Ivan Gazidis a déçu les espoirs des supporters du club. « Je m’attendais à un mercato beaucoup plus agressif », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC, après la 13e défaite des Verts cette saison en championnat.

Selon le chroniqueur, Maxime Bernauer était un bon joueur au Dynamo Zagreb, mais il est blessé. Quant à Cardona, « il n’est pas prêt non plus ». Concernant les arrières latéraux, « on sent très bien qu’ils ne sont pas au niveau ». Puis en attaque, Walid Acherchour estime que « ça manque encore une fois d’impact ».

Après ces détails, le journaliste sportif s’interroge : « Est-ce qu’il a vraiment les joueurs pour incarner ce qu’Eirik Horneland souhaite mettre en place comme style de jeu ? »

Le consultant prend en exemple le mercato canon du Stade Rennais

D’après Walid Acherchour, c’est plutôt la direction de l’ASSE qu’il faut critiquer, notamment sur le mercato d’hiver. « On vient de parler d’Habib Beye (nouvel entraîneur du Stade Rennais). Son arrivée à Rennes a été accompagnée quand même d’un mercato canon », a-t-il fait remarquer.

Pour rappel, le club breton a recruté huit nouveaux joueurs cet hiver, pour plus de 70 millions d’euros. Seko Fofana (20 M€) et Brice Samba (14 M€) sont arrivés sous Jorge Sampaoli. Kyogo Furuhashi (12 M€), Musa Al-Taamari (8 M€), Lilian Brassier (option d’achat de 12 M€), Anthony Rouault (13 M€), Kazeem Olaigbe (5,25 M€) et Ismaël Koné (1 M€) ont suivi en toute fin du mercato.