Stade Brestois – PSG : Le gros avertissement de Luis Enrique avant la manche retour

Luis Enrique, malgré une victoire nette (0-3) sur la pelouse du Stade Brestois en barrage aller de la Ligue des Champions, refuse tout relâchement. L’entraîneur du PSG met en garde ses joueurs avant le match retour, tout en rappelant les dangers d’une équipe brestoise capable de surprendre.

Un PSG sérieux, mais pas intouchable

Le Paris Saint-Germain a assumé son statut de favori en s’imposant largement face au Stade Brestois. Avec un Ousmane Dembélé en grande forme et un collectif bien en place, les Parisiens ont pris une option quasi définitive pour la qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Pourtant, Luis Enrique a tenu à souligner que le score ne reflétait pas totalement la physionomie du match.

« Le résultat m’a plu, mais Brest nous a fait souffrir. Ils auraient pu marquer, notamment sur corner. On a eu de la chance. Le score est peut-être exagéré par rapport à ce qu’ils ont montré », a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse. Si le PSG a dominé la rencontre, Luis Enrique insiste sur le fait que Brest reste une équipe dangereuse, capable de poser des problèmes, même aux meilleures formations.

Un match retour à aborder avec sérieux selon Luis Enrique

Alors que la qualification semble presque acquise, Luis Enrique a tenu à mettre en garde son équipe contre tout excès de confiance. Il refuse de considérer le match retour comme une simple formalité et rappelle les précédents face à Brest. « Il est hors de question de prendre ce match retour comme un entraînement », a-t-il lancé.

« Sur nos cinq derniers matchs contre eux, deux fois nous menions de deux buts et nous avons finalement fait match nul », a-t-il averti. L’entraîneur espagnol insiste sur l’importance de jouer avec la même intensité et de chercher à s’imposer au Parc des Princes, plutôt que de gérer l’avance acquise à l’aller.

Un PSG en pleine confiance, mais attentif

Avec cette victoire et la dynamique enclenchée après le succès contre Manchester City, le Paris Saint-Germain semble plus solide que jamais. Luis Enrique l’admet : « Le match de Manchester City a libéré tout le monde. Le niveau de confiance est au plus haut », a-t-il confié. Mais la confiance ne doit pas se transformer en excès de suffisance.

L’objectif est clair : valider la qualification avec une nouvelle victoire à domicile. Le Stade Brestois, de son côté, tentera de jouer sa carte à fond, mais le PSG semble bien déterminé à ne laisser aucune place au doute.