Mercato PSG : L’offre de la Juve pour Randal Kolo Muani dévoilée !

Impressionnant pour ses débuts en Italie, Randal Kolo Muani donne déjà envie à la Juventus Turin de le garder la saison prochaine. Le PSG pourrait ainsi recevoir une offre du club turinois dans les mois à venir.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani veut rester à la Juve

Prêté à la Juventus Turin cet hiver, Randal Kolo Muani semble revivre en Italie. L’attaquant de 26 ans, en difficulté au Paris Saint-Germain, a retrouvé son efficacité devant le but adverse et pourrait bien poursuivre son aventure à Turin la saison prochaine. D’après Tutto Mercato Web, Kolo Muani serait prêt à faire des sacrifices financiers pour rester à Turin.

Rémunéré à 12 millions d’euros annuels à Paris, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort pourrait accepter des revenus moins importants pour faciliter son transfert définitif chez la Vieille Dame. Et cela tombe bien puisque la Juventus Turin souhaiterait également le conserver de manière permanente et serait en discussions avec les dirigeants du Paris SG. Cependant, l’affaire est encore loin d’être dite.

La Juve propose un nouveau prêt avec option d’achat

Selon les dernières informations de Tutto Mercato Web, le Paris Saint-Germain n’aurait aucune intention de brader Randal Kolo Muani. Si la Juventus souhaite le recruter définitivement, elle devra débourser une somme conséquente. Le portail transalpin précise que Nasser Al-Khelaïfi aurait fixé un prix de départ de 50 millions d’euros, pouvant même grimper jusqu’à 70 millions d’euros en fonction des performances et de la concurrence.

Toujours selon la même source, cette intransigeance du PSG s’explique par l’intérêt croissant d’autres clubs, notamment en Premier League, qui pourraient faire monter les enchères. Un dossier qui s’annonce donc compliqué pour la Vieille Dame, contrainte de trouver une solution financièrement viable.

Si Randal Kolo Muani affiche une réelle envie de poursuivre son aventure sous les ordres de Thiago Motta, les Turinois envisageraient de soumettre un nouveau prêt, d’un an cette fois, et avec une option d’achat comprise entre 40 et 45 millions d’euros. Des chiffres encore éloignés des attentes du PSG pour Kolo Muani. Seule la vente probable de Dusan Vlahovic pourrait permettre à la Juventus de faire une offre à la hauteur des attentes parisiennes. Affaire à suivre…