ASSE : Lucas Stassin, entre adaptation et progression à Saint-Etienne

Lucas Stassin, arrivé l’été dernier à l’ASSE avec l’étiquette d’un jeune talent prometteur, s’est progressivement fondu dans le collectif de l’AS Saint-Etienne. L’attaquant belge, recruté pour près de 10 millions d’euros en provenance de Westerlo, s’est confié sur ses premiers mois passés dans le Forez, entre adaptation et apprentissage tactique.

ASSE : Lucas Stassin, une intégration réussie malgré des ajustements tactiques

À 20 ans, Lucas Stassin découvre les exigences de la Ligue 1 et s’adapte progressivement aux attentes de son entraîneur, Eirik Horneland. « Je m’adapte et me sens de mieux en mieux dans le groupe », a-t-il affirmé en conférence de presse avant le déplacement au Vélodrome pour défier l’Olympique de Marseille.

Si son rôle est différent de celui qu’il occupait en Belgique, le jeune attaquant se montre déterminé à répondre aux attentes. « L’entraîneur me demande de descendre plus bas défensivement, ce qui nécessite des efforts supplémentaires. Mais je me sens bien physiquement », a fait savoir Stassin.

Un bilan encourageant pour une première saison à Saint-Etienne

Malgré une période d’adaptation et des consignes tactiques inédites, Lucas Stassin affiche déjà des statistiques honorables. En 18 rencontres de Ligue 1, il a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives. Son sens du collectif et sa combativité sont des atouts précieux dans la lutte de l’AS Saint-Etienne pour leur maintien.

Alors que l’ASSE traverse une saison délicate, la montée en puissance de Lucas Stassin pourrait s’avérer décisive dans les prochaines semaines. Le jeune Belge, ambitieux et travailleur, compte bien continuer sa progression pour devenir un élément incontournable de l’attaque stéphanoise. « Je donne tout sur le terrain et j’apprends chaque jour », conclut-il avec humilité.