RC Lens – Droits TV : Joseph Oughourlian allume Vincent Labrune et la LFP

Le président du RC Lens, Joseph Oughourlian, a vivement critiqué Vincent Labrune et la Ligue de Football Professionnel (LFP) sur la gestion des droits TV. Une tension grandissante qui reflète l’inquiétude des clubs face à l’avenir financier de la Ligue 1.

RC Lens – Droits TV :Joseph Oughourlian – Vincent Labrune, un désaccord profond sur les choix de diffusion

Joseph Oughourlian n’a pas mâché ses mots. Selon lui, la décision de confier les droits TV à DAZN est une « erreur pire que Mediapro ». Dans une interview accordée au Parisien, le président du RC Lens déplore l’instabilité des diffuseurs depuis plusieurs années, tout en pointant du doigt une gestion qu’il estime chaotique.

« En 6 ans, on ne peut pas changer de diffuseur tout le temps. On ne peut pas émietter notre produit. Cela a conduit à perdre nos clients, les consommateurs de foot sur la télé payante et c’est la responsabilité de la Ligue et de son président », a-t-il fait remarquer. Il regrette une persévérance dans l’erreur après l’épisode Mediapro.

Joseph Oughourlian rappelle qu’à l’époque de Canal+, entre 2 et 3 millions de personnes suivaient la Ligue 1. Avec Amazon, ce chiffre a chuté à environ 1,3 million, et DAZN peine aujourd’hui à attirer 500 000 abonnés. « La baisse est catastrophique. C’est insensé dans un pays fan de foot comme la France », a fustigé le président du Racing Club de Lens.

Une réponse cinglante de l’entourage de Labrune

Face à ces critiques, l’entourage de Vincent Labrune n’a pas tardé à réagir. Dans les colonnes du Parisien, ils ont dénoncé les « propos outranciers » de Joseph Oughourlian, en l’accusant de faire de la « politique politicienne ». Selon eux, la LFP n’avait pas d’autre choix que DAZN : « Dire que l’erreur DAZN est pire que Mediapro n’a aucun sens ! », ont-ils pesté avant d’ajouter :

« En 2018, les dirigeants de la LFP à l’époque avaient le choix entre Mediapro et Canal. En 2024, le choix, c’était DAZN… ou DAZN car Canal ne voulait pas participer ! ». Ils rappellent également que l’option d’une chaîne 100 % Ligue 1 avec Discovery aurait mis en péril de nombreux clubs, faute de garanties financières suffisantes. Une pique directe envers Oughourlian, qui soutenait cette option.

Un avenir incertain pour la Ligue 1

Le débat sur les droits TV est crucial pour la survie économique de la Ligue 1. Alors que le championnat cherche encore un modèle stable et rentable, cette querelle révèle des fractures profondes au sein de la LFP. Joseph Oughourlian, avec sa prise de position tranchée, soulève une question essentielle : comment redonner aux supporters l’envie de s’abonner pour suivre leur club ?

Avec des revenus télévisuels en chute libre, cette guerre de mots pourrait bien être le reflet d’une crise plus large qui menace l’ensemble du football français.