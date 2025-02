ASSE : Saint-Etienne, une défense en ruine, un monument en péril

L’ASSE, club légendaire du football français avec dix titres de champion de France, traverse une période sombre en championnat. La défense des Verts, autrefois solide, est désormais leur talon d’Achille, compromettant sérieusement leurs ambitions cette saison en Ligue 1.

ASSE : Une défense de Saint-Etienne aux abois

Après deux ans passés en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne (ASSE) a fait son retour dans la cour des grands grâce à sa remontée en Ligue 1. Un retour qui avait suscité espoir et fierté dans le Forez. Malheureusement, entre enthousiasme, engouement et ambition, les Verts connaissent une saison qui est déjà catastrophique. Et ce, à l’image d’une défense complètement aux abois et dépassée par les événements.

Avec 50 buts encaissés en seulement 22 matchs, l’ASSE présente l’une des pires défenses du championnat. Cette vulnérabilité défensive est alarmante et contraste fortement avec les années glorieuses du club. Les erreurs individuelles se multiplient, et le collectif peine à trouver une cohésion défensive efficace. Les adversaires exploitent aisément les failles, laissant un Gautier Larsonneur impuissant dans ses cages.

Des records indésirables pour l’ASSE

Cette saison, les Verts ont concédé 11 penalties en 22 rencontres, un triste record qui illustre leur indiscipline et leur manque de rigueur défensive. Des joueurs clés, tels que Dennis Appiah, Lamine Fomba ou encore Léo Pétrot, ont tous été impliqués dans ces fautes coûteuses. Ces erreurs répétées pèsent lourdement sur les résultats et minent le moral de l’ASSE.

Avec déjà 52 buts concédés, Saint-Etienne réalise la pire saison de son histoire depuis 1951-1952. A l’époque, le club, aujourd’hui entraîné par Eirik Horneland, avait encaissé 54 buts au même stade de la compétition. Pour le technicien norvégien, il est clair que la défense reste le plus gros chantier à travailler.

Un palmarès prestigieux terni

Fondé en 1933, l’AS Saint-Étienne est un monument du football hexagonal. Avec dix titres de champion de France (1957, 1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976 et 1981), six Coupes de France et une Coupe de la Ligue remportée en 2013, le club a marqué l’histoire du sport français. Cependant, les performances actuelles sont loin de refléter ce glorieux passé, et les supporters s’inquiètent de voir leur équipe de cœur sombrer ainsi.

Face à cette situation critique, le staff technique doit réagir rapidement. Plusieurs pistes peuvent être envisagées à commencer par une réorganisation tactique. Il s’agit d’adopter un système de jeu qui favorise l’équilibre entre la défense et l’attaque. Avec une seule victoire sur les 7 derniers matchs, difficile d’imaginer une équipe encore mentalement assez forte. Il y a lieu de travailler sur la concentration et la discipline pour éviter les fautes inutiles dans la surface de réparation.

A l’effectif du club stéphanois, il faudra intégrer des joueurs expérimentés capables de stabiliser la défense et d’apporter leur leadership. Le temps presse pour l’ASSE. Sans une prise de conscience collective et des ajustements stratégiques, le club risque de s’enliser davantage dans la crise, ce qui ternit un peu plus son image et son riche héritage sportif.