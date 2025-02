Ibrahima Konaté, la priorité du PSG pour sa défense : Un retour en France se précise

Alors que le défenseur central de Liverpool, Ibrahima Konaté, a entretenu le doute sur son avenir ce dimanche, le PSG serait déjà passé à l’action pour recruter le joueur de 25 ans lors du prochain mercato estival.

Mercato : Le PSG passe aux choses sérieuses pour Ibrahima Konaté

Le Paris Saint-Germain prépare activement son mercato estival et semble avoir identifié un renfort de poids pour sa défense. Alors que Luis Enrique et son staff cherchent à solidifier l’arrière-garde parisienne, une piste se dessine avec insistance : Ibrahima Konaté.

L’international français, évoluant actuellement à Liverpool, pourrait être tenté par un retour en France, d’autant plus que le PSG semble prêt à déployer tous ses atouts pour l’attirer dans la capitale. Sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2026, le défenseur de 24 ans peine à trouver un accord pour prolonger avec les Reds. Une situation que le club parisien suit de près, prêt à saisir l’opportunité en cas d’ouverture.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, le Paris Saint-Germain est déjà entré en contact avec les représentants du joueur. Cette idée séduit particulièrement Nasser Al-Khelaïfi, qui souhaite continuer à bâtir une équipe compétitive avec des internationaux français. Un argument de poids dans les discussions à venir.

Un retour en France qui séduit Konaté

Le projet parisien ne laisse pas Ibrahima Konaté insensible. Grand fan du PSG depuis son enfance, le défenseur central verrait d’un bon œil un retour en France. Son éloignement du pays depuis son départ en 2017 commence à peser, et la perspective de se rapprocher de son entourage familial constitue un facteur important dans sa réflexion.

Toutefois, si l’intérêt du Paris Saint-Germain est réel, le club ne veut pas précipiter les choses. Luis Enrique et Luis Campos apprécient son profil, mais souhaitent étudier toutes les options avant de finaliser leur choix. Le PSG explore également d’autres pistes pour renforcer sa défense, même si la piste Konaté apparaît de plus en plus crédible. Affaire à suivre…