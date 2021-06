PSG Mercato : Après Ronaldo, une autre grosse star veut venir

Publié par JEAN-LUC D le 18 juin 2021 à 23:15

Annoncé sur le départ du côté de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo privilégie un transfert au PSG à un retour à Manchester United. Et d’après les dernières nouvelles en provenance de l’étranger, l’attaquant de la Vieille Dame n’est pas la seule grosse star qui veut rejoindre le club parisien cet été.

Harry Kane souhaite rejoindre Pochettino au PSG

« Vous avez réussi votre plus grand coup en matière de transferts en 2017 avec Neymar et Mbappé. Mais avez-vous la possibilité de faire de gros recrutements ? On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été. Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c'est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG.

Tous - pour que les choses soient claires, je ne dis pas ça pour vous répondre sur Messi. Ce n'est pas possible de tous les faire venir, d'autant qu'on a déjà de grands joueurs nous aussi », déclarait récemment Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes du journal L’Équipe, à propos d’une éventuelle arrivée de Lionel Messi au PSG.

Et le président du Paris Saint-Germain ne dit pas faux. Selon La Gazzetta dello Sport, en cas de départ de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo accorde sa priorité à l’équipe parisienne. Toujours bon pour le service, l’ancien buteur du Real Madrid a même refusé une proposition de Manchester United dans l’attente d’un geste du Paris SG. En Angleterre, une autre star du football mondiale aimerait aussi évoluer sous le maillot rouge et bleu. En effet, selon les informations de nos confrères britanniques de 90min, Harry Kane se montre particulièrement séduit à l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Déçu du manque de compétitivité de Tottenham, mais aussi du manque d’ambition des Spurs, l’international anglais a signifié à sa direction qu’il compte changer d’air cet été. Annoncé un peu partout en Europe, le meilleur buteur de la saison en Premier League privilégie le PSG, un club ambitieux, en constante progression sur la scène européenne depuis plusieurs années et une équipe qui lui peut également lui donner l’occasion de retrouver son ancien mentor de Londres, Mauricio Pochettino. Mais l’affaire est encore très loin d’être dite puisqu’il faudra parvenir à convaincre Daniel Levy.

Mercato PSG : la mise en garde de Daniel Levy à Harry Kane

Dans une interview-fleuve accordée au site officiel de Tottenham, Daniel Levy a fait le point sur la situation de Kane. S’il admet que la volonté du joueur de 27 ans de gagner est partagée par tous, le président du club anglais s’est voulu très clair en ce qui concerne un éventuel transfert : les courtisans du natif de Walthamstow devront passer à la caisse et satisfaire aux exigences des Spurs.

« L'un des points que Fabio devra traiter lorsqu'il arrivera est de savoir quels joueurs seront conservés, et lesquels seront invités à chercher d'autres clubs. (...) Il y a un marché là dehors. Ce que nous voulons et ce que les autres clubs veulent n'est pas toujours possible à réaliser. Nous ferons ce qui est bon pour le club », a expliqué l’homme d’affaires de 59 ans. Pour rappel, Tottenham réclame 175 millions d’euros pour laisser filer Harry Kane. Le PSG est donc prévenu.