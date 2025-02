L’OM menacé, Mason Greenwood a un nouveau prétendant !

Meilleur buteur de l’OM cette saison, Mason Greenwood sera à n’en point douter l’un des joueurs les plus convoités du mercato estival. Si le PSG est intéressé par son profil, un nouveau courtisan s’immisce dans la bataille.

Le Bayern Munich supervise déjà Mason Greenwood

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille en provenance de Manchester United, Mason Greenwood a rapidement retrouvé son meilleur niveau. Ses 15 buts et 4 passes décisives témoignent de son impact sur le jeu de l’OM. D’ailleurs, ses performances ne passent pas inaperçues, sachant que plusieurs clubs européens sont déjà sur les rangs pour le recruter.

Récemment, un intérêt du Paris Saint-Germain, rival de l’OM, a été évoqué pour Mason Greenwood. Les Parisiens seraient prêts à débourser une somme colossal en vue d’arracher sa signature lors du prochain mercato. Et si ce scénario n’est pas à exclure, un nouveau prétendant vient de s’inviter dans la danse.

En effet, selon Transferfeed, des recruteurs du Bayern Munich étaient présents au Vélodrome le week-end dernier pour superviser Mason Greenwood qui a encore marqué lors de la large victoire contre l’ASSE (5-1). Le FC Barcelone le suivrait également depuis plusieurs mois.

Une clause secrète pouvant inciter l’OM à le vendre

L’OM devra sans doute résister à redoutables assauts l’été prochain en vue conserver son nouveau fer de lance. Mais si les dirigeants marseillais souhaitent garder Mason Greenwood, Manchester United a déjà prévu une clause dans son contrat qui pourrait les inciter à le vendre plus tôt que prévu.

TalkSport rapporte que le pourcentage reversé aux Red Devils sur une future vente de Mason Greenwood augmentera l’année prochaine, passant de 50% à 60%. L’OM devra donc choisir entre vendre l’ancien Mancunien dès cet été pour en tirer le maximum d’argent, ou attendre une saison de plus en espérant que sa valeur marchande augmente encore pour reverser une plus grande partie de la somme à Manchester United.

Pablo Longoria, le président de l’OM, se retrouve face à un choix cornélien. Laisser partir Greenwood serait une perte sportive considérable pour l’équipe de Roberto De Zerbi. Le conserver serait un atout majeur pour la saison prochaine, mais cela pourrait également signifier devoir le vendre à un prix inférieur dans un an.

L’avenir de Greenwood reste incertain

L’avenir de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille est donc incertain. Son talent et ses performances suscitent l’intérêt des plus grands clubs européens, et l’OM devra faire preuve de stratégie pour conserver sa pépite le plus longtemps possible.