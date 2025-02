Mercato ASSE : Un nouveau gardien de but, la nouvelle priorité de Saint-Etienne ?

La défense est la principale faille de l’ASSE cette saison en Ligue 1, comme le montre clairement le nombre de buts concédés. Est-ce pour autant que le club stéphanois est à la recherche d’un nouveau gardien de but ?

ASSE : Une défense perméable, 50 buts encaissés en 22 matchs !

L’ASSE détient la deuxième pire défense du championnat cette saison. Le club a concédé 50 buts en 22 matchs de Ligue 1, soit une moyenne de 2,27 buts encaissés par rencontre. Seul le Montpellier HSC, lanterne rouge du championnat, fait pire avec 52 buts encaissés.

En raison de ces nombreux buts concédés, l’ASaint-Etienne affiche une différence de buts largement négative de -30, juste devant le MHSC qui en compte -31.

En effet, l’équipe stéphanoise a subi de lourdes défaites à l’extérieur à plusieurs reprises cette saison, notamment à Brest (4-0), à Nice (8-0), à Rennes (5-0), à Lille (4-1) et dernièrement à Marseille (5-1).

De toute évidence, l’ASSE a un sérieux problème défensif, que ce soit sous la direction d’Olivier Dall’Oglio ou de son successeur Eirik Horneland, qui a déjà vu son équipe encaisser 16 buts en 7 matchs, soit un ratio de 2,28 buts par match.

Gautier Larsonneur, le premier responsable ?

Gautier Larsonneur (28 ans), le gardien de but numéro 1 des Verts, porte une grande part de responsabilité dans ce naufrage collectif de la défense stéphanoise, même s’il n’en est pas le seul responsable. Lui qui avait été le meilleur gardien de but de Ligue 2 la saison dernière, il évolue en dessous de son niveau en Ligue 1 cette saison. Il a disputé l’intégralité des 22 matchs et encaissé les 50 buts, n’obtenant que trois clean sheets.

Mercato : Saint-Etienne songerait au recrutement d’un nouveau portier !

Face à ce constat alarmant pour l’AS Saint-Etienne dans la lutte pour le maintien dans l’élite, We Sport annonce que le club stéphanois envisagerait déjà de recruter un nouveau gardien, probablement lors du prochain mercato estival.

« Déjà envisagée lors des deux premiers mercatos de l’ère Kilmer Sports, la question du recrutement d’un gardien de but devrait bientôt revenir sur la table. Un dossier presque brûlant qui va vite devenir une priorité », indique le média.

Entre-temps, la priorité de l’ASSE est le maintien en Ligue 1. En cas de relégation, la situation serait différente. Le recrutement d’un gardien ne serait plus une priorité, car le club dispose déjà de Brice Maubleu, en plus de Gautier Larsonneur. Ils sont tous deux sous contrat avec les Verts jusqu’à fin juin 2026.

Pour revenir au portier de 35 ans, il n’a joué qu’un seul match avec l’ASSE cette saison. C’était en Coupe de France contre l’OM à Geoffroy-Guichard, et l’équipe s’est inclinée (0-4).