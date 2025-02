Joueur clé du Toulouse FC lors de la saison dernière, Frank Magri a vu son statut évoluer avec l’arrivée de Joshua King, qui lui a pris la place de titulaire. L’attaquant camerounais dispute désormais moins de matchs avec le Téfécé, mais il garde un état d’esprit positif et espère rebondir.

Frank Magri accepte la concurrence avec Joshua King

La présence de Joshua King au sein de l’effectif toulousain a réduit l’influence de Frank Magri. Auteur d’une belle saison 2023-2024, l’attaquant camerounais est désormais relégué sur le banc par Carles Martínez Novell. Pendant ce temps, Joshua King, qui s’est rapidement imposé, a déjà inscrit trois buts cette saison. Interrogé sur cette concurrence qui a impacté son temps de jeu, Magri a adopté une posture fair-play :

« Il y a eu l’arrivée de Joshua King. On avait besoin de changement, ce que je peux comprendre. Il nous a fait du bien avec son énergie et son engagement. Il a fait du bon boulot, donc c’est normal qu’il ait continué à jouer. Maintenant, toutes les opportunités qui se présentent, titulaire ou pas, je les prends de la même manière. »

Toulouse FC : Frank Magri face à la concurrence de Joshua King, un obstacle accepté 3

Une adaptation difficile à son nouveau rôle

Au-delà de la concurrence avec Joshua King, Frank Magri reconnaît que ses récentes contre-performances sont en partie dues à un manque d’efficacité en tant qu’attaquant axial. Il exprime ainsi quelques regrets de ne plus évoluer sur le côté, mais accepte les choix tactiques de son entraîneur :

« Honnêtement, j’aurais préféré revivre une saison comme l’an dernier, où je jouais plus sur le côté que dans l’axe. Mais je joue là où Carles me place. L’axe, c’est mon poste de formation, donc je m’y adapte. C’est ma préférence, mais si je dois jouer sur un côté, ce sera avec plaisir. »

La saison dernière, Frank Magri a marqué six buts et délivré trois passes décisives en tant qu’ailier avec le Toulouse FC. Cette saison, son repositionnement dans l’axe ne lui réussit pas : il affiche un bilan de zéro but en 23 apparitions toutes compétitions confondues. Un défi qu’il devra relever pour retrouver son meilleur niveau et convaincre son entraîneur de lui redonner sa chance.