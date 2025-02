Vente OM : Entre rumeurs et réalités, ce qui passe réellement avec l’Arabie Saoudite

Depuis plusieurs mois, la question de la Vente OM fait couler beaucoup d’encre, et alimente les spéculations sur un possible rachat par des investisseurs saoudiens. Bien que les rumeurs soient nombreuses, la réalité semble plus complexe, avec des informations contradictoires et une absence d’annonces officielles.

Des rumeurs persistantes sur la Vente OM

Les discussions autour de la vente OM à l’Arabie Saoudite sont au cœur de l’actualité marseillaise depuis un certain temps. De nombreux observateurs, notamment le journaliste Thibaud Vézirian, soutiennent que l’accord serait imminent. Cependant, malgré les indices laissés par certains événements, comme l’investissement saoudien dans DAZN, le diffuseur de la Ligue 1, aucune confirmation n’a encore été faite.

« Debbouze a appelé DAZN pour demander de prendre Acherchour, Julien Brun a été pris après un rendez-vous. Et je n’ai absolument pas postulé. Je connais des personnes qui ont les pieds au conseil, mais vu mes activités, je n’avais pas le temps de faire autre chose. Ça aurait pu, mais il y a des profils qui étaient bien pour eux », a révélé Vézirian, parlant de ses contacts avec le diffuseur.

Thibaud Vézirian : un acteur clé dans l’affaire

Thibaud Vézirian, bien connu pour ses prédictions sur le football, est l’un des plus fervents défenseurs de la théorie selon laquelle le club phocéen serait sur le point de passer sous pavillon saoudien. Selon lui, les rumeurs d’une vente du club sont loin d’être un simple bruit de couloir. Cependant, il a récemment clarifié qu’il n’avait pas été contacté directement par DAZN concernant cette vente.

En effet, Vézirian précise que les discussions autour de la Ligue 1 et des investissements saoudiens seraient indépendantes de la possible vente du club marseillais. Le débat sur la vente du club de Marseille prend de l’ampleur à chaque annonce concernant les investissements saoudiens dans le football.

Bien que de nombreux indices semblent pointer vers un rachat, les responsables du club et les investisseurs n’ont pas fait de déclarations officielles. La situation actuelle de l’Olympique de Marseille, bien qu’en bonne forme sportive, n’a pas facilité la clarté sur ce dossier, car il pourrait sembler prématuré de se séparer du club tant que les performances restent solides.

Quelles perspectives pour l’Olympique de Marseille ?

La vente du club à l’Arabie Saoudite demeure une rumeur persistante mais sans fondement concret pour le moment. Les spéculations continueront probablement d’alimenter les discussions dans les mois à venir, mais tant que rien n’est officialisé, la réalité de cette transaction reste à confirmer. Les supporters devront encore patienter pour savoir si les promesses se concrétiseront réellement.