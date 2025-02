Mercato surprise : Vinicius Jr, la prochaine star du PSG ?

Après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, le PSG pourrait avoir une ouverture pour Vinicius Jr, la star brésilienne du Real Madrid, lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Vinicius Jr refuse une offre de prolongation du Real Madrid

Arrivé en juillet 2018 en provenance de Flamengo, Vinicius Jr dispute-t-il sa dernière saison sous les couleurs du Real Madrid ? Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’attaquant de 24 ans aurait récemment entamé des discussions avec la direction du club espagnol concernant une prolongation.

Le tabloïd britannique The Athletic rapporte que le joueur aurait toutefois rejeté la première proposition de Florentino Pérez. Actuellement rémunéré à 20 millions d’euros annuels, Vinicius réclamerait un nouveau salaire revalorisé en fonction de son statut au sein de l’effectif de Carlo Ancelotti et dans le gotha du football mondial.

Cependant, depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid semble désormais faire de l’ancien buteur du Paris Saint-Germain leur nouvelle figure de proue. D’ailleurs, ces derniers jours, des sources proches de la Maison-Blanche évoquent un certain agacement au sein du vestiaire et de la direction du club concernant le comportement du compatriote de Rodrygo Goes.

Toujours selon la même source, les dirigeants madrilènes, déçus de la baisse de forme de Vinicius depuis quelques semaines, ne seraient pas forcément contre sa vente l’été prochain. Une aubaine pour le PSG ?

Le Paris SG prêt à une folie pour Vinicius Junior ?

Depuis son arrivée l’été dernier, Kylian Mbappé a rapidement conquis le cœur des supporters du Real Madrid. Après des débuts timides, le capitaine de l’équipe de France a su s’imposer comme le leader du projet, reléguant peu à peu Vinicius Junior au second plan.

Un statut qui ne semble pas convenir au natif de São Gonçalo, dont l’avenir à Madrid est désormais incertain. Grand fan de Mbappé, le président madrilène, prêt à tout pour conserver sa nouvelle star, serait prêt à accorder un bon de sortie à Vinicius s’il manifeste le désir de partir. Cette situation pourrait profiter au Paris Saint-Germain.

Après avoir refusé une offre astronomique de l’Arabie Saoudite, l’ancien partenaire de Karim Benzema pourrait reconsidérer son avenir et envisager une signature au Paris SG, qui rêve de l’attirer depuis des années. Nasser Al-Khelaïfi aurait même déjà tenté à plusieurs reprises de le recruter, en vain.

Mais la donne pourrait changer dans quelques mois. En effet, le président parisien verrait en Vinicius Junior le candidat idéal pour rivaliser avec Kylian Mbappé dans la course au Ballon d’Or. Relégué au second plan par le Français de 26 ans, le Brésilien pourrait donc accepter de rejoindre le Paris SG pour une guerre à distance.

Mais le Champion de France devra s’attendre à signer un chèque historique puisque le numéro 7 des Merengues est évalué à 200 millions d’euros sur le marché des transferts. Affaire à suivre…