Stade Brestois : Une vague d’absences face à l’Olympique Lyonnais

Le Stade Brestois devra composer avec de nombreuses absences pour son déplacement à Lyon ce week-end. En conférence de presse, Éric Roy a fait part de ses inquiétudes face à une infirmerie bien remplie, avec neuf joueurs indisponibles.

Un effectif amoindri pour affronter l’OL

Déjà en difficulté ces dernières semaines avec des résultats en dents de scie, le Stade Brestois devra faire face à un nouveau défi de taille contre l’Olympique Lyonnais. Ce vendredi, en conférence de presse, l’entraîneur brestois a détaillé la longue liste des absents :

« On compte neuf joueurs à l’infirmerie : Locko, Salah, Coulibaly, Bourgault, Del Castillo et Baldé ne feront pas le déplacement à Lyon. Fernandes, Magnetti et Faivre sont, quant à eux, incertains », a déclaré Éric Roy. Selon lui, cette cascade d’absences est principalement due à l’enchaînement des matchs entre la Ligue 1, la Ligue des Champions et la Coupe de France :

« Depuis début janvier, nous avons déjà disputé 15 rencontres, soit presque une demi-saison en seulement deux mois. Camara a accumulé 450 minutes de jeu de plus que la saison dernière, et nous ne sommes qu’en février. Il est donc compréhensible que les joueurs aient parfois du mal à tenir le rythme, comme ce fut le cas face à Dunkerque. »

Un sursaut attendu malgré les absences

Malgré ces nombreuses indisponibilités, Éric Roy attend une réaction de son groupe. Il souhaite voir ses joueurs afficher de l’engagement et de la conviction pour rebondir après l’élimination en Coupe de France. L’objectif est clair : retrouver le chemin de la victoire en championnat et rester dans la course aux places européennes.