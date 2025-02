Présent en conférence de presse ce vendredi avant le match face au RC Strasbourg, Théo Bair a partagé ses impressions sur son adaptation à la Ligue 1. L’attaquant de l’AJ Auxerre estime que le championnat français est plus intense et exigeant que la Scottish Premiership.

Théo Bair et son adaptation à la Ligue 1

Arrivé à l’AJ Auxerre en juillet 2024 en provenance de Motherwell FC, Théo Bair s’est engagé pour quatre saisons, jusqu’en juin 2028. Petit à petit, l’attaquant jamaïcain s’impose dans l’effectif auxerrois, bénéficiant d’un temps de jeu conséquent. En conférence de presse, il est revenu sur son intégration en France :

« Il y a eu une période d’adaptation. Je commence à retrouver mon niveau. Le coach et mes coéquipiers m’aident beaucoup. » Pour accélérer son adaptation et gagner la confiance de son entraîneur, Théo Bair s’appuie sur l’expérience de certains cadres du club : « Je travaille aussi beaucoup avec Djibril, qui me donne des conseils. J’ai encore plus à donner, ce n’est que le début. »

AJ Auxerre : Théo Bair juge la Ligue 1 plus intense que le championnat écossais

Un attaquant en quête de progression

L’objectif du Jamaïcain de 25 ans est de devenir un numéro 9 complet, capable de rivaliser dans les duels et d’être efficace devant le but. « Plus jeune, je jouais ailier, donc j’aime bien prendre les espaces. J’ai pris du muscle et je veux désormais être un attaquant complet. » Conscient du niveau élevé de la Ligue 1, Théo Bair souligne les différences avec le championnat écossais :

« La Ligue 1, c’est un style de jeu différent. Les adversaires sont plus forts, plus puissants qu’en Écosse. » Depuis le début de la saison, il a inscrit un but et délivré une passe décisive en 21 matchs, avec 634 minutes de jeu. Face à une concurrence rude, l’attaquant devra faire preuve de patience et de persévérance pour s’imposer comme titulaire à l’AJ Auxerre.