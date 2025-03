Surprise annoncée à l’OM : Roberto De Zerbi a choisi son club pour la saison prochaine

Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, est au cœur d’une rumeur explosive depuis plusieurs semaines. L’Italien est annoncé avec insistance dans son pays natal, alors qu’il réalise une très bonne saison avec Marseille en Ligue 1. Partira ou partira pas, De Zerbi a tranché pour son avenir.

OM : Roberto De Zerbi attire l’intérêt des géants italiens

La presse italienne ne tarit pas d’éloges sur le travail de l’Italien et positionne Roberto De Zerbi parmi les cibles potentielles de clubs prestigieux tels que la Juventus et l’AC Milan. Ces spéculations, alimentées par des informations venues de la Gazzetta dello Sport, avaient laissé présager un départ imminent.

Ces clubs de Serie A sont notamment séduits par le travail impressionnant que réalise l’ancien entraîneur de Brighton avec l’Olympique de Marseille cette saison en Ligue 1. Sous les ordres de De Zerbi, le club phocéen est actuellement deuxième avec la chance de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine.

Toutefois, les discussions sur un transfert éventuel ne semblaient être qu’une facette de la pression médiatique dans un contexte où l’OM doit se reconstruire après des déconvenues récentes.

La réponse ferme de Roberto De Zerbi face aux rumeurs

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a mis un terme aux interrogations en affirmant avec conviction : « Je compte rester ici trois ou quatre ans, je me sens très bien et je n’ai aucune envie de partir ! Rassurez-vous ! ». Ce message clair est venu apaiser les inquiétudes des supporters marseillais, désireux de voir leur coach continuer à mener le projet sportif de l’Olympique de Marseille.

Son choix témoigne de sa volonté de privilégier la stabilité et de s’investir pleinement dans la reconstruction de l’équipe. Lié à l’OM jusqu’en juin 2027, De Zerbi ne laisse planer aucun doute sur son engagement. Ce contrat solide et la confiance renouvelée entre le technicien et la direction, avec Pablo Longoria et Medhi Benatia jouant un rôle clé, renforcent l’idée que le projet marseillais est loin d’être terminé.

Impact sur l’OM et la dynamique de la Ligue 1

Alors que certains clubs, comme le Havre qui vient d’offrir une victoire spectaculaire grâce à Ayew, Soumaré et Ahmed Hassan face au RC Lens, brillent par leurs performances, la décision de De Zerbi apporte une bouffée d’optimisme pour l’OM. En misant sur la cohésion et la progression à long terme, le coach italien entend redresser la barre et relancer les ambitions de son club.

Ce choix stratégique, en dépit des convoitises venues d’Italie, marque une étape cruciale dans la quête de stabilité et de succès en Ligue 1. En refusant de céder aux sirènes d’un transfert, Roberto De Zerbi prouve qu’il croit fermement en son projet et en l’avenir de l’OM, et envoie ainsi un signal fort aux supporters et aux instances du club.