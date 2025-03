PSG – Liverpool : Les compos tombent ! Luis Enrique opère un choix fort

À la veille du huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool au Parc des Princes, les médias spéculent sur les compositions d’équipes probables de Luis Enrique et Arne Slot, les entraîneurs des deux clubs.

PSG – Liverpool : Le choix fort de Luis Enrique, Doué en attaque, Kvaratskhelia remplaçant

Après une phase de poules compliquée (15e place), le PSG a su se remettre à flot en renversant Manchester City (4-2) en janvier. En barrages, les hommes de Luis Enrique ont largement dominé le Stade Brestois (3-0, 7-0) pour accéder aux huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Une large victoire contre le LOSC, en Ligue 1, leur permet d’aborder avec calme et confiance le choc de mercredi soir contre Liverpool.

Pour cette affiche, l’entraîneur parisien pourra compter sur le retour de Warren Zaïre-Emery après sa blessure face à Stuttgart. Joao Neves et Kang-In Lee sont également pressentis pour être disponibles. Khvicha Kvaratskhelia, seule recrue hivernale, a déjà fait parler de lui en Ligue 1 et en Ligue des Champions.

Alors que beaucoup d’observateurs attendaient de le voir débuter contre Liverpool, le journal L’Équipe assure ce mardi que l’ancien ailier du Napoli devrait débuter la rencontre sur le banc, au profit de Désiré Doué. Le quotidien sportif explique que l’international espoir français devrait être aligné sur l’aile droite de l’attaque, et non au milieu de terrain.

Lors de ses quatre derniers matches, toutes compétitions confondues, le milieu offensif de 19 ans a inscrit trois buts et délivré quatre passes décisives. Il devrait donc composer un trio offensif redoutable avec Bradley Barcola (16 buts, dont 3 en C1) et Ousmane Dembélé (25 buts, 6 en C1), contrairement à Kvaratskhelia qui n’est pas encore à son meilleur niveau.

Liverpool, de son côté, a brillé en phase de groupes, terminant premier avec sept victoires. Actuellement leaders de Premier League, les Reds restent sur des victoires face à Manchester City (2-0) et Newcastle (2-0), et se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue. Cependant, Arne Slot devra faire sans Joe Gomez et Conor Bradley, blessés. Cody Gakpo fait son retour, tandis que les cadres Virgin Van Dijk, Mac Allister, Ryan Gravenberch et Mohamed Salah seront bien présents.

Composition probable du PSG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes

Milieux : Vitinha, Neves, Ruiz

Attaquants : Doué, Dembélé, Barcola.