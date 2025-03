Depuis quelques jours, des rumeurs circulent sur un possible retour de Neymar au FC Barcelone. Si cette hypothèse ne séduit pas particulièrement les dirigeants du club, Hansi Flick, l’entraîneur du Barça, aurait quant à lui un avis tranché sur la question.

Hansi Flick dit NON à Neymar

Alors que le FC Barcelone retrouve des couleurs depuis l’arrivée d’Hansi Flick, le club pourrait envisager le retour de Neymar Jr l’été prochain. L’international brésilien, dont l’expérience en Arabie saoudite avec Al Hilal a tourné au fiasco, a récemment rejoint Santos FC, son club formateur. Il y a signé un contrat de six mois, une opportunité pour lui de retrouver du rythme avant de rebondir dans un autre club la saison prochaine.

Avec cet engagement, Neymar espère revenir au Barça en grande pompe. D’après la presse catalane, son agent Pini Zahavi travaille en coulisses avec les dirigeants blaugranas pour concrétiser cette opération. Parallèlement, il tenterait également de convaincre l’agent d’Hansi Flick afin que le technicien allemand, âgé de 60 ans, accepte le retour de l’ancien joueur du PSG.

Cependant, selon les informations du quotidien espagnol Sport, l’ancien entraîneur du Bayern Munich s’oppose fermement à cette idée. Il estime que Neymar n’est plus au meilleur de sa forme en raison de ses blessures récurrentes. De plus, son âge (33 ans) ne rassure pas Flick, qui privilégie un effectif jeune et dynamique.

FC Barcelone : Hansi Flick ferme la porte à un retour de Neymar 3

Le Barça fixe ses conditions à Neymar

Si les dirigeants du FC Barcelone ne sont pas totalement fermés à un retour de la star brésilienne, ils ont néanmoins posé des conditions strictes. Neymar devra inscrire au moins 15 buts lors de la seconde moitié de saison avec Santos, accepter une baisse significative de son salaire et prouver qu’il est en excellente condition physique. D’après la presse catalane, l’ancien Parisien aurait donné son accord sur ces exigences, espérant ainsi concrétiser son retour en Catalogne. Mais reste à savoir si Hansi Flick changera d’avis…