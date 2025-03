FC Nantes : Le verdict tombe pour Lucas Bonelli au FCN !

Le jeune gardien de la réserve du FC Nantes, Lucas Bonelli, a été épinglé pour infraction aux règles sur les paris sportifs. La pépite du FCN écope d’une suspension et d’une amende.

FC Nantes : Lucas Bonelli sanctionné au FCN

Lucas Bonelli, le gardien de but qui évolue avec la réserve du FC Nantes en National 3, a écopé d’un match de suspension ferme et d’une amende de 500 euros. La raison ? Le joueur s’est adonné à des paris sportifs, une pratique formellement interdite par la réglementation en vigueur.

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a ainsi sévi et a sanctionné une quarantaine de joueurs et éducateurs de clubs professionnels pour non-respect de l’interdiction de paris sportifs durant la saison 2023-2024. Ces règles sont clairement établies par le Code du sport, les règlements de la Fédération française de football (FFF) et de la LFP elle-même.

Âgé de 22 ans, Lucas Bonelli devra donc purger une suspension d’un match et régler l’amende. Dans un communiqué, la LFP indique que ces sanctions ont été prononcées après le seizième croisement de fichiers réalisé avec l’aide de l’Autorité nationale des Jeux (ANJ) et de la Française des Jeux (FDJ).

La Ligue de Football Professionnel ajoute que ces infractions surviennent malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation ou d’information menées conjointement par la LFP et l’UNFP auprès des clubs au quotidien. La commission de discipline insiste sur le fait que l’interdiction de parier pour les joueurs professionnels est générale et concerne toutes les compétitions de football, qu’elles soient nationales ou étrangères.