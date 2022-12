FC Nantes : Préparation, le groupe du FCN pour le Portugal dévoilé

Publié par Dylan le 04 décembre 2022 à 16:50

Avant son premier match de préparation contre Laval, le groupe du FC Nantes s'entraîne au Portugal. Les joueurs qui le composent ont été dévoilés.

Les vacances sont déjà finies pour le FC Nantes. La reprise de la Ligue 1 est encore loin (28 décembre), mais le club doit se préparer en vue de ses matchs amicaux. Le premier sera face au Stade Lavallois, pensionnaire de Ligue 2 et se jouera au stade de la Beaujoire le 16 décembre. En attendant, les Canaris comptaient sur le retour de Jean-Charles Castelletto, seul joueur du FCN à avoir pris part à la Coupe du Monde au Qatar.

Éliminé avec le Cameroun, le défenseur central aurait pu revenir à temps pour reprendre sa préparation avec son club au Portugal. Malheureusement, des doutes persistent quant à une éventuelle blessure du joueur à la suite des matchs intenses qu'il a disputés au Qatar. Le coach nantais, Antoine Kombouaré, n'a pas pris de risques et ne l'a donc pas appelé à rejoindre ses coéquipiers.

Les jeunes pousses du FC Nantes au rendez-vous au Portugal

En marge de ce premier stage de préparation au Portugal, Antoine Kombouaré n'a pas mis longtemps à révéler l'identité des joueurs convoqués. Parmi eux, on retrouve tous les cadres habituels de l'équipe à l'exception de Jean-Charles Castelletto. Quelques jeunes pousses sont également présentes, à l'image de Robin Voisine, Lohann Doucet et Mohamed Achi. Le portier de l'équipe réserve, Lucas Bonelli a également été appelé. Quant à Denis Petric et Gor Manvelyan, le compte Twitter officiel du FC Nantes a annoncé qu'ils étaient actuellement en soins d'où leur absence du groupe.

Au total, Antoine Kombouaré a fait appel à 25 joueurs et devrait donc faire tourner lors des matchs amicaux. Il pourrait suivre l'exemple de son homologue lyonnais Laurent Blanc, qui a changé toute son équipe lors de la mi-temps du premier match amical de l'OL face à OH Louvain jeudi pour faire jouer les espoirs.

Le groupe complet du FC Nantes pour le stage de préparation au Portugal :

Gardien : Bonelli, Descamps, Lafont

Défenseurs : Appiah, Centonze, Corchia, Diaz, Fabio, Pallois, Traoré, Voisine

Milieux : Achi, Blas, Chirivella, Doucet, Girotto, Merlin, Moutoussamy, Sissoko

Attaquants : Bamba, Coco, Ganago, Guessand, Simon, Mohamed