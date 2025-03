Après le hold-up de Liverpool au Parc, le PSG rassure ses supporters

Dans un match qu’il a dominé de bout en bout, le PSG s’est montré maladroit devant le but et a encaissé un but dans les dernières minutes face à Liverpool. Pour autant, les hommes de Luis Enrique sont déterminés à aller arracher la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions à Anfield dans six jours.

PSG : La Remontada à Anfield, les Parisiens y croient !

Malgré une domination sans pareille et une performance XXL mercredi soir, le Paris Saint-Germain a été surpris par Liverpool dans les derniers instants du huitième de finale aller de Ligue des Champions qui les opposait au Parc des Princes. L’équipe de Luis Enrique s’est heurtée à un Alisson Becker qui était dans une forme olympique hier soir. Battus 1 but à 0 grâce à une réalisation d’Harvey Elliott (87e), les Parisiens gardent le moral haut et assurent à leurs supporters qu’ils iront chercher la qualification pour les quarts de finale à Anfield le 11 mars prochain.

En zone mixte, Achraf Hakimi a notamment déclaré : « nous irons là-bas avec de la personnalité, nous garderons le ballon, nous attaquerons comme nous l’avons fait aujourd’hui, avec la même envie, la même détermination. Nous essaierons de concrétiser les occasions que nous nous sommes créées aujourd’hui. Si nous avons les mêmes occasions et la même personnalité, nous marquerons au moins un but, c’est sûr. »

Même son de cloche chez Vitinha. L’international portugais croit fermement que le Paris SG réussira l’exploit sur le terrain de Liverpool mardi prochain. « On est une vraie équipe, même quand on tombe. On va faire un grand match là-bas, on va marquer et on va passer, je suis sûr », a lancé le milieu de terrain du PSG dès le coup de sifflet final au micro de Canal+.

Présent lui aussi en zone mixte, Willian Pacho se veut également confiant en vue du match retour à Anfield. « Oui, je suis confiant par rapport à ce que nous avons fait aujourd’hui. C’est incroyable. Sur le terrain, on se sent très bien. Lorsque vous avez confiance en chacun de vos coéquipiers, ce qu’ils font, cela vous aide énormément et vous motive.

Cela vous aide à comprendre où vous en êtes, ce que vous pouvez améliorer, les petits détails qui vont nous permettre de passer le tour et gagner le match à Liverpool », a confié le défenseur central équatorien dans des propos rapportés par Africa Top Sports. Une confiance partagée par leur entraîneur Luis Enrique.

Liverpool – PSG: Luis Enrique confiant pour la qualification de son équipe

Le match de mercredi soir au Parc des Princes a laissé un goût amer. Dominateur, le PSG n’a pas réussi à concrétiser ses occasions et a été puni par un but de Liverpool en fin de match (0-1). La déception était palpable, mais le discours d’après-match se voulait résolument optimiste. L’objectif est clair : aller chercher la qualification à Liverpool. En conférence de presse, Luis Enrique a répété que son équipe n’avait rien à perdre et qu’elle donnerait tout à Anfield.

« Est-ce que je crois en notre qualification ? Il n’y a aucun doute là-dessus. Nous n’avons joué qu’un match. Désormais nous sommes une équipe qui n’a rien à perdre, absolument rien. Nous devons reproduire le match que nous avons fait ici. Ils seront plus agressifs dans leur stade, peut-être plus convaincant. Mais nous allons jouer Liverpool de la même manière qu’ici : sans calculs et en visant la victoire », a indiqué le technicien espagnol.