Mercato PSG : Après Liverpool, la sentence tombe pour Donnarumma

Sous le feu des critiques après la frustrante défaite du PSG face à Liverpool en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma pourrait avoir compromis son avenir au PSG. Explications.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma va-t-il signer un nouveau bail avec le Paris Saint-Germain comme il le souhaite ? Si l’optimisme était de mise jusqu’à présent dans le club du portier italien, rien n’est encore signé et sa contre-performance contre Liverpool mercredi soir, en huitième de finale aller de Ligue des Champions, n’arrange pas sa situation.

Même si en interne, dans le vestiaire et au sein du club, personne ne le considère comme l’unique responsable de la défaite des Rouge et Bleu. D’ailleurs, les négociations pour sa prolongation de contrat ne sont pas interrompues : elles sont toujours en cours et le pessimisme n’est pas de mise, assure RMC Sport. Le média sportif explique qu’au début des négociations, un blocage existait au sujet du salaire du portier de 26 ans.

Dans les nouveaux contrats, le PSG inclut désormais une partie fixe et une partie variable, indexée sur les performances et le nombre de matchs joués. Mais les représentants de Gianluigi Donnarumma ont désormais accepté ce principe.

« Nous avons accepté la nouvelle politique du PSG dans la gestion des contrats et nous travaillons sur l’hypothèse d’une prolongation, en essayant de trouver la meilleure solution », affirmait Enzo Raiola, l’agent de l’international italien.

Toujours selon la même source, même si la prolongation de Donnarumma n’est pas totalement compromise, le Paris Saint-Germain pourrait décider de recruter un gardien de très haut niveau l’été prochain. Une tendance confirmée par un spécialiste du club de la capitale.

« Le PSG cherche un nouveau gardien pour la saison prochaine »

Lors d’une session de Questions/Réponses organisée sur le site du quotidien Le Parisien, Dominique Séverac a été interrogé sur l’avenir de Gianluigi Donnarumma. Sans tourner en rond, le journaliste chargé du PSG a révélé que Nasser Al-Khelaïfi et les siens ont pris la résolution de recruter un nouveau portier l’été prochain. L’international français Lucas Chevalier, lié au LOSC jusqu’en 2027, serait la cible prioritaire des Rouge et Bleu.

« Je ne sais pas si vous me demandez mon avis ou celui du club, mais sachez que le PSG cherche un nouveau gardien pour la saison prochaine et a ciblé Lucas Chevalier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, qui n’a jamais fait gagner (ou ne pas perdre) le PSG dans un grand match décisif », indique le journaliste sportif.