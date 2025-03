Olympique de Marseille : Cette décision de Mason Greenwood pourrait être une menace pour l’OM

Très peu considéré par la sélection nationale d’Angleterre, Mason Greenwood a pris la décision de changer de nationalité. Il souhaite désormais représenter la Jamaïque au niveau international. Sa décision représente un véritable atout pour sa carrière à l’international, mais pourrait avoir des répercussions sur l’Olympique de Marseille.

Mason Greenwood en Jamaïque, un casse-tête pour l’Olympique de Marseille ?

Né à Bradford en Angleterre, Mason Greenwood est d’origine jamaïcaine, le pays natal de son père. Après avoir fait ses classes en Angleterre avec Manchester United, il décide de représenter les Three Lions au niveau international. Malheureusement, il n’a connu qu’une seule sélection avec l’équipe première depuis le 5 septembre 2020.

Arrivé à l’Olympique de Marseille cette saison, il fait forte impression avec ses statistiques exceptionnelles. En 26 matchs toutes compétitions confondues, il a marqué 16 buts et délivré 3 passes décisives avec les Phocéens. Et malgré sa forme explosive, il ne postule pas pour un rôle dans le groupe de Thomas Tuchel, en raison des accusations de viol et d’agression sur sa compagne.

Ainsi, Mason Greenwood a décidé de changer de nationalité pour représenter la Jamaïque. Cette décision est une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille, qui pourra profiter d’un joueur en forme après chaque trêve internationale. Pourtant, il y a un bémol dans ce changement de nationalité de l’attaquant de 23 ans.

En effet, si ce dernier rejoint l’équipe jamaïcaine, il y a de fortes chances qu’il soit convoqué pour la Gold Cup. Cette compétition aura lieu du 14 juin au 5 juillet prochains. Ainsi, il sera sans doute absent pendant la période de pré-saison, ce qui ne fera pas les affaires de Roberto De Zerbi. Ce détail est à prendre en compte par l’Olympique de Marseille, qui doit déjà s’apprêter à cette éventualité.