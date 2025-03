OM : Un grand changement pour Mason Greenwood avant le RC Lens

24 heures avant le match contre le RC Lens en championnat, l’OM a reçu une bonne nouvelle : Mason Greenwood change de sélection. Un changement majeur pour sa carrière internationale et un avantage pour l’Olympique de Marseille.

Mason Greenwood opte pour la Jamaïque, l’OM y gagne

Mason Greenwood, le meilleur buteur de l’OM cette saison, a pris une décision radicale concernant sa carrière internationale. Après avoir été écarté de l’équipe nationale d’Angleterre suite à des accusations d’agression sexuelle, l’ailier de 23 ans a choisi de représenter la Jamaïque, le pays d’origine de son père.

Cette décision a été officialisée par Mark Bullingham, le directeur général de la Fédération anglaise. Elle met fin à toute spéculation sur un éventuel retour de Mason Greenwood avec les Three Lions. « Je crois savoir qu’il a demandé à changer de sélection. C’est arrivé officiellement, donc il ne pourra pas être sélectionné car on ne peut changer qu’une seule fois de sélection », a déclaré le dirigent anglais au média The Athletic.

Mason Greenwood, qui n’a eu qu’une seule sélection avec l’Angleterre avant ses 21 ans, est éligible pour la Jamaïque selon les règles de la FIFA. Ce changement de nationalité sportive aura par ailleurs un impact positif sur le prochain mercato de l’OM. En effet, Greenwood ne sera plus considéré comme un joueur extra-communautaire, libérant ainsi une place dans l’effectif marseillais.

Cette nouvelle donne pourrait faciliter les futures transactions du club présidé par Pablo Longoria sur le marché des transferts. En tout cas, cette décision de Mason Greenwood marque un tournant dans sa carrière. Il tourne la page de son passé tumultueux et se tourne vers un nouveau défi international.