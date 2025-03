Classement AS Monaco : L’ASM rate le podium, mais profite des faux pas de Nice et l’OM

Quatrième au classement, l’AS Monaco avait l’opportunité de se hisser sur le podium lors de la 25e journée de Ligue 1, mais elle a été tenue en échec par le Toulouse FC. Cependant, le point glané a été bonifié par les défaites de l’OGC Nice et de l’OM.

Classement AS Monaco : Un nul amer, mais une bonne opération comptable pour le podium

L’AS Monaco visait la 3e place du classement lors de la dernière journée de championnat. En déplacement au Stadium pour affronter le Toulouse FC, les Monégasques ont manqué l’occasion de s’emparer de cette position. Alors qu’ils menaient au score à la fin du temps réglementaire, ils ont concédé l’égalisation dans le temps additionnel (1-1), suite à une mésentente entre Thilo Kehrer et le gardien de but Radoslaw Majecki.

À l’issue de la rencontre, le club de la principauté affichait sa frustration de ne pas avoir su conserver sa victoire. « Nous méritions bien sûr de prendre les trois points », a regretté Adi Hütter. « Ça aurait été une victoire importante, qui nous aurait fait du bien au classement. C’est très frustrant et décevant de ne prendre qu’un point », a poursuivi l’entraîneur de l’ASM.

Lisez aussi : Coup de théâtre : Maghnes Akliouche déjà promis au PSG ?

Le capitaine Thilo Kehrer partageait également ce sentiment : « Concéder cette égalisation à la fin du match est forcément frustrant. Les trois points étaient à notre portée, mais nous les avons laissés filer, malheureusement. Ce sont deux points de perdus ».

Cependant, ce point pourrait s’avérer précieux lors du décompte final, car l’OGC Nice a perdu son match contre l’OL (0-2) et l’OM a été surpris par le RC Lens (0-1).

En effet, ces deux clubs sont les concurrents directs de l’AS Monaco dans la course au podium. Les Monégasques se sont donc rapprochés des Niçois et des Marseillais, ne comptant plus que deux points de retard sur le Gym et cinq sur les Phocéens.

Calendrier chargé pour l’AS Monaco : Trois confrontations directes en vue

La lutte entre ces trois clubs promet de s’intensifier lors du sprint final, au regard du calendrier. L’AS Monaco aura deux confrontations directes contre l’OGC Nice (29 mars) et l’OM (13 avril) après la trêve internationale. Elle affrontera également l’OL, qui est en embuscade pour une place qualificative à la Ligue des champions, lors de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1.

Lisez aussi : Ligue 1 : L’AS Monaco abdique face à la puissance du PSG !

L’équipe d’Adi Hütter devra également négocier au mieux les matchs, tout aussi importants, contre Angers SCO, le Stade Brestois, le RC Strasbourg, le Havre AC, l’ASSE et le RC Lens.