FC Nantes : De nouvelles révélations sur l’avenir d’Alban Lafont !

Le gardien de but du FC Nantes, Alban Lafont et la Fédération Burkinabè de Football poursuivent les négociations pour sa possible arrivée au Burkina Faso. Aucun accord n’est encore trouvé.

FC Nantes : Alban Lafont se rapproche du Burkina Faso

Le gardien de but du FC Nantes, Alban Lafont, pourrait défendre un jour les couleurs du Burkina Faso. Brama Traoré, le sélectionneur de l’équipe nationale du Burkina Faso, a évoqué ce lundi en conférence de presse la possible arrivée du gardien nantais. Alors qu’il annonçait la liste des 25 joueurs retenus pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face à Djibouti et à la Guinée-Bissau, il a été interrogé sur les rumeurs concernant l’arrivée d’Alban Lafont.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Alban Lafont relancé, un départ prévu ?

Depuis quelques mois, des rumeurs ont circulé concernant des exigences financières du clan Lafont avant de rejoindre la sélection nationale du Burkina Faso, mais la Fédération Burkinabè de Football (FBF) a rapidement apporté un démenti formel.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : La tension monte d’un cran entre Alban Lafont et les Kita au FCN

Le sélectionneur Traoré a expliqué que les discussions avec Alban Lafont progressent, sans pour autant être finalisées à ce jour. Le gardien de but du FCN n’a donc pas été retenu pour les deux prochaines rencontres du Burkina. « Les discussions sont très avancées et nous attendons le mois d’avril pour repartir. Même dernièrement, j’ai eu des échanges à ce sujet et je pense qu’Alban Lafont peut nous servir », a déclaré Brama Traoré.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Alban Lafont convainc Stéphane Ziani au FCN

Pour le moment, Alban Lafont se concentre sur sa carrière au FC Nantes. Écarté du groupe professionnel du FCN en raison de la forte concurrence, le jeune gardien s’est relancé avec l’équipe réserve afin de retrouver sa forme avant le prochain mercato estival. Un départ du FC Nantes cet été semble inévitable.