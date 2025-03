Liverpool – PSG : Une grosse altercation à l’entraînement des Reds fait jaser

Ce mardi soir, le PSG affrontera Liverpool, à Anfield, en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Battus à l’aller (0-1), les Parisiens affichent une totale confiance, tandis que l’ambiance semble déjà tendue chez les Reds.

PSG : Salah et Alexander-Arnold, échange animé à l’entraînement de Liverpool

À quelques heures du choc entre Liverpool et le Paris Saint-Germain en huitième de finale retour de la Ligue des champions, une scène, peut-être anodine, contribue au scénario de l’espoir alimenté du côté des Rouge et Bleu. En effet, une possible altercation entre Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold a enflammé les réseaux sociaux.

Lisez aussi : Liverpool vs PSG : Une mauvaise nouvelle de dernière minute tombe pour le Paris SG !

Lors d’une séance d’entraînement des hommes d’Arne Slot, les deux joueurs ont dû être séparés par leurs coéquipiers Ibrahima Konaté et Harvey Elliott, suscitant des interrogations sur une éventuelle tension interne à Liverpool. Sur une vidéo diffusée par Hayters TV, le défenseur anglais semble adresser des gestes et des mots à la star égyptienne, qui réagit en le poussant légèrement.

Trent Alexander-Arnold avance alors vers Salah avant que leurs coéquipiers n’interviennent pour éviter que l’échange ne dégénère. Une scène qui, sortie de son contexte, a rapidement fait naître des spéculations sur une possible brouille entre deux cadres de l’équipe.

Liverpool désamorce la bombe

Cependant, les médias proches du club, notamment le Liverpool Echo, ont rapidement minimisé l’incident, évoquant une simple taquinerie entre deux amis de longue date. Mohamed Salah affichait d’ailleurs un large sourire tout au long de l’échange, tandis qu’Alexander-Arnold paraissait plus sérieux.

Lisez aussi : PSG : Khvicha Kvaratskhelia croit en la qualification face à Liverpool

Aucun signe de tension réelle n’a été perçu après l’entraînement, où les deux joueurs ont été vus en train de plaisanter. Alors que le leader de la Premier League tentera de défendre son avantage d’un but face à un PSG revanchard, cette scène, amplifiée par les médias, ne semble pas perturber la sérénité des Reds.

Lisez aussi : PSG : Luis Enrique dévoile sa stratégie pour renverser Liverpool à Anfield

Salah et Alexander-Arnold devraient ‘ailleurs tous deux être titulaires pour ce match retour crucial contre le Paris Saint-Germain. Liverpool, fort de sa victoire 1-0 à l’aller, cherchera à consolider son avantage à domicile. Il est à noter que les contrats des deux joueurs expirent cet été, ajoutant une dimension supplémentaire à l’enjeu de ce match.