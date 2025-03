Mercato OM : L’OM, l’Arabie Saoudite ou le Brésil ? Paul Pogba a choisi son futur club

Libéré de sa suspension, Paul Pogba est désormais prêt à retrouver les terrains. Mais quel club accueillera le champion du monde 2018 ? Courtisé par l’OM, le Français a tranché et privilégie une destination bien précise pour relancer sa carrière.

Mercato : Marseille dans la course, Paul Pogba veut un retour au premier plan

Après avoir vu sa suspension pour dopage réduite, Paul Pogba est désormais libre de s’engager avec le club de son choix. Son aventure avec la Juventus étant terminée, le milieu de terrain doit maintenant trouver un point de chute pour relancer sa carrière. Si l’OM a été évoqué ces dernières semaines, Pogba privilégierait un projet solide dans un grand championnat européen.

Selon ESPN, l’ancien joueur de Manchester United a fait le choix de rester en Europe. Il aurait ainsi décliné plusieurs offres lucratives venues d’Arabie Saoudite et du Brésil, préférant évoluer dans un championnat plus compétitif. Loin de privilégier un dernier gros contrat, le Français semble déterminé à prouver qu’il peut encore jouer au plus haut niveau.

Cependant, si l’Europe reste sa priorité, Paul Pogba n’écarte pas totalement un départ vers la Major League Soccer. Des discussions auraient même eu lieu avec David Beckham, copropriétaire de l’Inter Miami, qui pourrait lui offrir un défi intéressant aux États-Unis. Toutefois, son objectif principal reste un retour dans un club européen de renom.

Alors que l’OM espère toujours le convaincre, Pogba garde toutes ses options ouvertes. Son futur club pourrait bien être annoncé dans les prochaines semaines.