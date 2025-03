Real Madrid : Thibaut Courtois allume Diego Simeone après avoir éliminé l’Atletico

Thibaut Courtois n’a pas manqué l’occasion de répondre à Diego Simeone. Le gardien de but belge du Real Madrid n’a pas mâché ses mots à l’encontre de son ancien entraîneur, qui s’est plaint d’un penalty annulé à Julian Alvarez, qui l’avait pourtant transformé. Ceci après la qualification du Real face à l’Atletico.

Real Madrid : Thibaut Courtois excédé par les plaintes de Simeone

Après l’élimination de l’Atlético, Diego Simeone n’a pas caché sa frustration. L’entraîneur argentin est revenu sur le penalty transformé par son attaquant Julian Alvarez, mais annulé pour un double contact de l’international argentin. En conférence de presse, l’entraîneur de l’Atletico Madrid a demandé à haute voix si un journaliste avait vu la double touche d’Alvarez pour son penalty lors de la séance de tirs au but. Une déclaration qui n’a pas du tout plu à Thibaut Courtois.

En zone mixte, le gardien belge a répliqué avec fermeté : « J’en ai assez de cette attitude victimaire, de toujours se lamenter sur ce genre de choses. Les arbitres ne veulent pas favoriser une équipe, ni en Espagne ni en Europe. Ils l’ont vu clairement et ont pris leur décision », a déclaré le dernier rempart du Real Madrid.

🗣️ Thibaut Courtois: "Estoy harto de tanto llanto y ese victimismo de Simeone."



VAYA PALO, MI PORTERO 👏🏻👏🏻👏🏻pic.twitter.com/haQGeXF65e — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 12, 2025

Pour Courtois, l’Atlético est seul responsable de son élimination. « Si vous marquez à la première minute et que vous ne tentez rien après, ce n’est pas la faute de l’arbitre, mais de votre jeu », a-t-il ensuite ajouté. Un message clair adressé au Cholo, qui aura le mérite de faire encore jaser en Espagne et d’alimenter encore plus la rivalité entre les deux équipes.

Si le match s’est joué sur des détails, Courtois avait minutieusement étudié les tireurs adverses. « On a travaillé là-dessus toute la semaine. Sorloth change souvent sa façon de tirer, je pensais qu’il varierait encore. Avec Julián, j’avais des doutes, et je ne pensais pas qu’il tenterait au centre. Pour Llorente, on savait qu’il aimait frapper à droite », a expliqué le Belge. Finalement, malgré un match compliqué, le Real Madrid a su s’imposer. Courtois, décisif, a répondu sur le terrain… et en dehors.