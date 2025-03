Real Madrid : Florentino Pérez, allié du Barça dans un dossier sensible

Rivaux historiques sur le terrain, le Real Madrid et le FC Barcelone savent aussi collaborer en coulisses lorsque leurs intérêts convergent. Dernier exemple en date : l’intervention de Florentino Pérez en faveur du club catalan dans un dossier épineux.

Real Madrid : Florentino Pérez a aidé à Joan Laporta dans le dossier Dani Olmo

Si la rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone est l’une des plus féroces du football mondial, leurs dirigeants n’hésitent pas à s’entraider lorsque cela leur sert mutuellement. Après avoir uni leurs forces pour défendre la Super League européenne et promouvoir le football féminin, Florentino Pérez a cette fois apporté son soutien au Barça dans une affaire administrative délicate.

D’après Catalunya Radio, le président du Real Madrid serait intervenu auprès du Conseil Supérieur du Sport espagnol (CSD) pour permettre au Barça d’inscrire Dani Olmo en Liga, alors que la ligue espagnole freinait cette démarche. Un coup de pouce inespéré pour Joan Laporta, qui peinait à finaliser cette opération. Si ce geste en faveur du Barça peut surprendre, il semble avant tout dicté par des intérêts communs.

Florentino Pérez et Joan Laporta partagent un adversaire commun en la personne de Javier Tebas, le président de la Liga, avec qui ils entretiennent des relations tendues. En aidant Barcelone, Pérez aurait ainsi cherché à affaiblir Tebas, qu’il accuse depuis plusieurs années de nuire aux intérêts des grands clubs espagnols.

Cette alliance ponctuelle entre les deux géants du football espagnol montre que, malgré la rivalité sur le terrain, les enjeux économiques et politiques peuvent parfois rapprocher même les plus grands ennemis. Une dynamique qui pourrait se poursuivre dans d’autres dossiers sensibles à l’avenir.