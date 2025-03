RC Lens : Will Still récupère des cadres, le groupe pour affronter le Stade Rennais

Le RC Lens peut compter sur plusieurs retours pour la réception du Stade Rennais, ce samedi soir (21h05) au Stade Bollaert-Delelis. Will Still a convoqué un groupe de 21 joueurs pour cette 26e journée de Ligue 1, avec quelques absences notables.

Des retours qui font du bien au RC Lens

Le coach lensois enregistre quatre retours précieux. Hervé Koffi, remis de sa blessure aux ischio-jambiers, retrouve sa place dans le groupe. Facundo Medina, Adrien Thomasson et M’Bala Nzola, absents lors du dernier match pour cause de suspension, sont également disponibles.

En revanche, Angelo Fulgini, bien que sa suspension soit terminée, ne figure pas dans la liste. Avec ces retours, le club artésien espère confirmer sa belle victoire sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Si le Racing Club de Lens retrouve des cadres, l’infirmerie n’est pas pour autant vide.

Denis Petric (dos), Adam Delplace (malade), Jhoanner Chavez (cheville), Rémy Labeau-Lascary (genou) et Martin Satriano (genou) sont forfaits. De plus, Nidal Celik et Hamzat Ojediran évolueront avec la réserve.

Le groupe complet du RC Lens :

Gardiens : Koffi, Ryan, Karolewicz

Défenseurs : Aguilar, Machado, Medina, Sarr, Gradit, Bah, Pouilly

Milieux : Diouf, Zaroury, El Aynaoui, Mendy, Thomasson

Attaquants : Sotoca, Nzola, Koyalipou, Saïd, Agbonifo, Fofana