ASSE : Horneland sort son artillerie pour dompter Montpellier

Eirik Horneland arrive à Montpellier avec presque tout son effectif de l’ASSE à sa disposition, une situation inédite depuis son arrivée à Saint-Etienne. Après des mois de galères, l’entraîneur stéphanois peut enfin compter sur des joueurs clés pour cette rencontre décisive.

ASSE : Le retour de Batubinsika et des renforts précieux pour Saint-Etienne face à Montpellier

Pour la première fois depuis plusieurs semaines, l’ASSE enregistre le retour de Dylan Batubinsika. Après avoir purgé sa suspension, le défenseur central pourra renforcer une défense qui a montré des signes de fébrilité ces derniers temps. De plus, Old et Ibrahima Wadji, de retour de blessure, ont terminé leur deuxième semaine d’entraînement complet.

Bien qu’encore incertains pour la titularisation, leur présence sur le banc pourrait être un atout pour Horneland. Avec un groupe presque au complet, le Norvégien se trouve face à des choix tactiques importants. Faut-il aligner Batubinsika d’entrée et revoir son schéma défensif ? Old et Wadji doivent-ils commencer ou être intégrés progressivement ? Ces questions sont cruciales dans une fin de saison où chaque point compte pour le maintien en Ligue 1.

Bien que l’ASSE retrouve des forces, Montpellier n’est pas à sous-estimer. Toujours en quête de points pour assurer son maintien, l’équipe héraultaise pourrait poser de réels problèmes aux Verts. Horneland devra utiliser ses armes judicieusement pour obtenir un résultat positif dans cette confrontation essentielle.

Le groupe de l’AS Saint-Etienne :

Gautier LARSONNEUR, Brice MAUBLEU – Yunis ABDELHAMID, Dennis APPIAH, Maxime BERNAUER, Pierre CORNUD, Yvann MAÇON, Mickaël NADÉ, Léo PÉTROT – Benjamin BOUCHOUARI, Pierre EKWAH, Aïmen MOUEFFEK, Louis MOUTON, Florian TARDIEU – Augustine BOAKYE, Irvin CARDONA, Zuriko DAVITASHVILI, Ibrahim SISSOKO, Lucas STASSIN, Ibrahima WADJI.