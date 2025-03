PSG – OM : Luis Enrique répond sèchement à Roberto De Zerbi !

Après la défaite de l’OM face au PSG, dimanche soir, Roberto De Zerbi a remis en question l’importance du Classique, pointant du doigt l’écart économique entre les deux clubs. Luis Enrique, l’entraîneur parisien, ne partage pas forcément cette position.

Roberto De Zerbi après PSG – OM : « Ce n’est pas un Classique pour moi »

Après la défaite de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain (3-1), en clôture de la 26e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a exprimé son mécontentement quant à l’intérêt du Classique. Pour le coach marseillais, cette rivalité a perdu de sa saveur. En conférence de presse d’après-match, le technicien italien n’a pas mâché ses mots, remettant clairement en cause la rivalité sportive avec le PSG, soulignant l’écart de niveau entre les deux clubs.

« Vous appelez ça un Classique, mais pour moi, ça n’en est pas un. On ne peut pas comparer les effectifs et les forces économiques des deux clubs. Un Classique, c’est quand il y a une lutte équilibrée, quand on se rend coup pour coup. J’aime la pression, mais la réalité entre Paris et Marseille est différente. Je suis peut-être fou, mais je vois les choses ainsi. Il n’y a pas de compétition, vraiment », a déclaré Roberto De Zerbi, impuissant face à la puissance parisienne. Tout logiquement, son homologue des Rouge et Bleu n’est pas du même avis.

Luis Enrique répond avec mépris aux critiques de Roberto De Zerbi

Le PSG continue d’écraser la Ligue 1, et pourrait être sacré champion dès la 27e journée, confirmant ainsi sa domination sans partage sur le football français. En effet, à l’issue de la 26e journée du championnat, l’équipe de Luis Enrique compte désormais 19 points d’avance sur son dauphin, l’OM. Cependant, l’entraîneur parisien n’a pas du tout aimé la sortie de Roberto De Zerbi, qui met l’accent économique en avant pour expliquer la nouvelle défaite de son groupe face au Paris SG.

Devant les journalistes, Luis Enrique a tenu à répondre fermement : « oui, le PSG a un grand potentiel économique et cela me plaît. À ceux à qui ça ne plaît pas, dommage, c’est le football. Pour écrire l’histoire et battre les meilleures équipes, il faut de l’argent, des joueurs et une bonne idée de jeu. »